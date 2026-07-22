Formularán cargos por amenaza y alteración a la paz contra Gallo The Producer

La Policía Municipal de San Juan continúa recopilando evidencia para la posible formulación de cargos contra el creador de contenido Jonathan R. Rosario Ortiz, conocido como “Gallo the Producer”, por un incidente registrado con un agente el 12 de julio, en el Viejo San Juan, mientras realizaba labores de tránsito.

Según confirmó a El Nuevo Día el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez, una vez tengan la evidencia suficiente, la Fiscalía de San Juan formularía cargos por delitos menos graves contra Rosario Ortiz.

“Estamos buscando videos de seguridad en el área. Cuando ocurre la situación, el agente se querella al otro día, cuando estaba franco de servicio, porque en casos como este, se trabaja la querella como la de cualquier otro ciudadano”, explicó Jackson Rodríguez vía telefónica.

“Se estará radicando por investigación, y como perjudicado es un policía municipal, lo está investigando otro compañero. En este caso, el perjudicado sería un testigo. Estamos pensando radicar por amenaza y alteración a la paz”, añadió Jackson Rodríguez, quien añadió que el hecho de que el querellante sea agente de ley y orden durante su turno de labores se convierte en un agravante.

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El comisionado de la Policía Municipal de San Juan aseguró que el proceso se llevaría a cabo en “unas semanas”.

Al ser abordado sobre la razón por la que el agente no arrestó a Rosario Ortiz al momento de ocurrir el incidente, el oficial contestó que es prerrogativa del personal en la escena.

“¡Eso fue un abuso!”: explosiva descarga de Molusco contra “Gallo The Producer” por golpear a Mondongo "Estás vetado". Con ese mensaje, el locutor reaccionó al ataque a golpes que se vivió en Molusco TV.

“Básicamente, esa es decisión de cada agente. Cada uno toma sus decisiones de forma autónoma y a base de su entrenamiento, y el policía, en ese momento —quizás por cómo se dio la situación, que en el video se ve a una mujer policía que intenta apaciguar la situación— decidió no realizar el arresto", explicó. “Pero, El Gallo (Rosario Ortiz) continuó haciendo las expresiones que hizo y, al día siguiente, es que el policía presenta su querella y la Policía Municipal la está investigando de manera responsable”, añadió.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió mientras el oficial realizaba labores de tránsito en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo.

“Este realizaba un desvío en el lugar cuando un individuo, el cual pudo identificar como Gallo the Producer (Rosario Ortiz), quien conducía una Toyota Tacoma blanca, alegadamente insistió en querer pasar por donde estaba prohibido”, indicó la Policía Municipal de San Juan en el informe.

“En ese momento, se le informó que no podía pasar, ya que había un desvío. Este procedió a bajarse de la guagua e insultó con palabras soeces al policía. Además, de forma intimidante y hostil lo amenazó con agredirlo de encontrárselo en otro lugar”, resaltó la Policía Municipal en el escrito.

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La Policía Municipal añadió que los hechos quedaron captados en un video de una cámara de seguridad de la zona, que posteriormente se hizo viral en las redes sociales.

“¡Qué cuál es la guapería tuya, es la pregunta que te estoy haciendo! No faltes el respeto...”, Rosario Ortiz, supuestamente, dijo en el vídeo.

Jackson Rodríguez informó, inicialmente, que se ordenó una investigación administrativa que permitiría esclarecer los hechos y evaluar la intervención realizada, y aseguró que la agente municipal intervino para evitar que el incidente escalara.

El intercambio de palabras ocurrió semanas después de que la Fiscalía de San Juan formuló cargos contra Rosario Ortiz por una querella de agresión presentada por el talento de Puerto Rico Gana (Telemundo), Edwin Isaac Marrero Otero, conocido como “Mondongo”, ocurrida el 11 de junio.