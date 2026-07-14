Policía municipal radica querella por intimidación contra “Gallo the Producer”

Un policía municipal de San Juan radicó una querella por intimidación contra el creador de contenido Jonathan R. Rosario Ortiz, mejor conocido como “Gallo the Producer”, confirmó la Uniformada.

Según el informe preliminar, el incidente ocurrió la noche del domingo 12 de julio, en la intersección de las calles Rufino y Del Cristo, en el Viejo San Juan, mientras el oficial realizaba labores de tránsito.

“Este realizaba un desvío en el lugar antes mencionado cuando un individuo, el cual pudo identificar como Gallo the Producer, quien conducía una Toyota Tacoma blanca, alegadamente insistió en querer pasar por donde estaba prohibido”, indica el reporte policíaco.

“En ese momento, se le informó que no podía pasar, ya que había un desvío. Este procedió a bajarse de la guagua e insultó con palabras soeces al policía. Además, de forma intimidante y hostil lo amenazó con agredirlo de encontrárselo en otro lugar”, agrega.

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La Policía Municipal de San Juan continúa con la investigación de los hechos, que quedaron captados en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Cabe destacar que el incidente ocurre semanas después de que la Fiscalía de San Juan radicara cargos contra el creador de contenido por una querella de agresión presentada por el talento de Puerto Rico Gana (Telemundo), Edwin Isaac Marrero Otero, conocido como “Mondongo”, ocurrida el 11 de junio.