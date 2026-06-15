“Mondongo” presenta denuncia ante la Policía contra “Gallo the Producer”
El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en una de las plataformas digitales de Molusco TV
15 de junio de 2026 - 7:36 AM
15 de junio de 2026 - 7:36 AM
Edwin Marrero Otero, conocido en la industria del entretenimiento como “Mondongo”, presentó una denuncia contra Jonathan Rosario Ortiz, apodado “Gallo the Producer”, por agresión.
La querella se relaciona con el incidente que fue captado en vídeo, durante la transmisión en vivo de un programa en las plataformas digitales de “Molusco TV”.
El altercado ocurrió el pasado 14 de junio, entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, en un estudio de grabación en Hato Rey.
Alega que “fue agredido” por Rosario Ortiz “con las manos en la cara, mientras le manifestaba al querellante palabras soeces”.
El informe policiaco indica que Marrero Otero declinó recibir asistencia médica, mientras que el caso fue referido al precinto de Hato Rey Oeste para continuar con la investigación de la denuncia.
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