Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Mondongo” presenta denuncia ante la Policía contra “Gallo the Producer”

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en una de las plataformas digitales de Molusco TV

15 de junio de 2026 - 7:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gallo The Producer ataca a puños a Mondongo

Gallo The Producer ataca a puños a Mondongo

Los creadores de contenido protagonizaron un cara a cara en Molusco TV para limar asperezas. Pero el encuentro terminó en violencia.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Edwin Marrero Otero, conocido en la industria del entretenimiento como “Mondongo”, presentó una denuncia contra Jonathan Rosario Ortiz, apodado “Gallo the Producer”, por agresión.

RELACIONADAS

La querella se relaciona con el incidente que fue captado en vídeo, durante la transmisión en vivo de un programa en las plataformas digitales de “Molusco TV”.

El altercado ocurrió el pasado 14 de junio, entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, en un estudio de grabación en Hato Rey.

“¡Eso fue un abuso!”: explosiva descarga de Molusco contra “Gallo The Producer” por golpear a Mondongo

“¡Eso fue un abuso!”: explosiva descarga de Molusco contra “Gallo The Producer” por golpear a Mondongo

"Estás vetado". Con ese mensaje, el locutor reaccionó al ataque a golpes que se vivió en Molusco TV.

Alega que “fue agredido” por Rosario Ortiz “con las manos en la cara, mientras le manifestaba al querellante palabras soeces”.

El informe policiaco indica que Marrero Otero declinó recibir asistencia médica, mientras que el caso fue referido al precinto de Hato Rey Oeste para continuar con la investigación de la denuncia.

Tags
MoluscoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: