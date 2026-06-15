“Mondongo” presenta denuncia ante la Policía contra “Gallo the Producer”

Los creadores de contenido protagonizaron un cara a cara en Molusco TV para limar asperezas. Pero el encuentro terminó en violencia.

Edwin Marrero Otero, conocido en la industria del entretenimiento como “Mondongo”, presentó una denuncia contra Jonathan Rosario Ortiz, apodado “Gallo the Producer”, por agresión.

La querella se relaciona con el incidente que fue captado en vídeo, durante la transmisión en vivo de un programa en las plataformas digitales de “Molusco TV”.

El altercado ocurrió el pasado 14 de junio, entre las 7:00 y las 8:00 de la noche, en un estudio de grabación en Hato Rey.

“¡Eso fue un abuso!”: explosiva descarga de Molusco contra “Gallo The Producer” por golpear a Mondongo "Estás vetado". Con ese mensaje, el locutor reaccionó al ataque a golpes que se vivió en Molusco TV.

Alega que “fue agredido” por Rosario Ortiz “con las manos en la cara, mientras le manifestaba al querellante palabras soeces”.