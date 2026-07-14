Otro inmigrante muere atropellado mientras huía de un operativo de ICE en Florida

Un inmigrante murió este martes tras ser atropellado mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en San Agustín, en el noreste de Florida, según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue impactado por un camión en una carretera cercana. Murió a causa de las heridas sufridas.

Las autoridades no han divulgado su identidad ni su situación migratoria.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE. Varios medios reportaron este martes que la agencia federal suspendió temporalmente los controles de tráfico mientras revisa sus procedimientos.

En la última semana, otros dos inmigrantes murieron en incidentes relacionados con operativos de ICE cuando conducían vehículos. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo falleció el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, murió el lunes en Biddeford, Maine.