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Otro inmigrante muere atropellado mientras huía de un operativo de ICE en Florida

En la última semana, otros dos inmigrantes murieron en incidentes relacionados con operativos de ICE cuando conducían vehículos

14 de julio de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios medios reportaron que la agencia federal suspendió temporalmente los controles de tráfico mientras revisa sus procedimientos. (Erin Hooley)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un inmigrante murió este martes tras ser atropellado mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en San Agustín, en el noreste de Florida, según informó el Miami Herald.

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De acuerdo con el diario, el hombre intentó escapar a pie y fue impactado por un camión en una carretera cercana. Murió a causa de las heridas sufridas.

Las autoridades no han divulgado su identidad ni su situación migratoria.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE. Varios medios reportaron este martes que la agencia federal suspendió temporalmente los controles de tráfico mientras revisa sus procedimientos.

En la última semana, otros dos inmigrantes murieron en incidentes relacionados con operativos de ICE cuando conducían vehículos. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo falleció el 7 de julio en Houston, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, murió el lunes en Biddeford, Maine.

Ambos casos provocaron protestas y denuncias de organizaciones humanitarias, que cuestionan las tácticas utilizadas por ICE durante los operativos migratorios.

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Estados UnidosICE-HSIInmigrantesMigraciónBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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