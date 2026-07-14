Agente de ICE abate a tiros a un conductor en Maine y alega que “temía por la seguridad pública”

Biddeford - Un agente federal de inmigración abatió a balazos el lunes a un automovilista en Maine, la segunda vez en una semana que elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizan fuerza letal, y al menos el noveno deceso de este tipo desde que el presidente Donald Trump inició sus redadas contra los inmigrantes.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes indicaron que la persona fallecida es un colombiano de 26 años. La embajada de Colombia señaló que está en contacto con las autoridades estadounidenses sobre la muerte del ciudadano colombiano y “está brindando la asistencia consular necesaria a su familia”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés), informó en la red social X que el ICE realizaba labores de vigilancia en una dirección relacionada con una persona con una orden final de expulsión. Cuando el ICE intentó detener un vehículo que salía de esa dirección, el conductor “intentó huir de la escena y, por temor a la seguridad pública, un oficial disparó su arma”, indicó la dependencia.

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Antes de la declaración del ICE, el senador Angus King, independiente por Maine, declaró que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el hombre intentó utilizar su vehículo como arma contra los agentes del ICE en Biddeford, una ciudad costera ubicada a 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Portland. Los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, indicó.

Al ser consultado sobre las declaraciones contradictorias, King señaló a CNN que de eso se trata la investigación.

“¿Este joven realmente intentó atropellar a un agente del ICE o estaba en peligro de atropellar a otras personas en la calle?”, preguntó. “¿Había una expectativa razonable de daño corporal o fuerza letal para justificar este tiroteo?”.

El DHS no respondió de momento a un correo electrónico en busca de mayor claridad sobre las circunstancias previas al incidente.

King declaró que Mullin también le informó que los agentes se encontraban en la localidad para ejecutar una orden de arresto, pero que no era para la persona que fue abatida. El legislador añadió que Mullin le aclaró que el reporte previo de que el hombre era el objetivo del operativo era incorrecto.

La senadora republicana Susan Collins, dijo que Mullin le informó que la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional está al frente de la investigación en cooperación con el FBI.

La oficina del inspector general y el Departamento de Seguridad Pública de Maine no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

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La fiscalía general estatal de Maine, que también lleva a cabo una pesquisa, dijo que las primeras declaraciones indican que el automovilista intentaba huir en dirección al agente. La oficina señaló que el agente que lo mató fue colocado bajo licencia.

Testigo dice que escuchó al conductor decir: “Intenté parar”

Daniel Boucher relató que se asomó por la ventana de su apartamento en el tercer piso después de que escuchó un sonido de “pop, pop, pop” y vio un auto pequeño “en 90 grados hacia la acera” y una camioneta detrás. El conductor estaba herido y el auto empezó a avanzar por la calle hasta que la camioneta lo golpeó de nuevo, dijo Boucher.

“Tenía la cara ensangrentada. La cabeza ensangrentada”, dijo Boucher con la voz entrecortada. “Escuché claramente a la víctima decir: ‘Intenté parar’”.

Boucher narró que vio a un agente del ICE que se acercó con un maletín médico hacia donde el hombre estaba tendido antes de que llegaran una ambulancia y un camión de bomberos. En un momento dado, Boucher añadió que el agente que le disparó al hombre pasó cerca de él.

“Yo estaba alterado y le dije lo que pensaba, y él me miró y me dijo: ‘Intentó atropellarme’, o algo por el estilo”, relató Boucher. “No recuerdo sus palabras exactas”.

Associated Press tuvo acceso a un video de una cámara de seguridad de un negocio cercano en el que se puede ver un vehículo de color blanco que se acerca a una esquina a velocidad moderada antes de dar varias vueltas lentas en círculos. Una camioneta policial le bloquea el paso y dos agentes abren la puerta del conductor y arrastran un cuerpo inerte.

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En el video no queda claro en qué momentos se efectuaron los disparos.

El hombre tenía autorización para trabajar en Estados Unidos, aseguran activistas

Dos grupos activistas — la Maine Immigrants’ Rights Coalition, y Presente!— declararon que el hombre que murió tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

Después de los disparos, su familia se puso en contacto con la Immigrants’ Rights Coalition, pero no están listos para hablar públicamente sobre el tiroteo, señaló el director ejecutivo del grupo, Mufalo Chitam.

Mary Hayes, quien vive cerca del lugar donde ocurrieron los disparos, indicó que el hombre vivía cerca de ahí con su esposa y su hija.

“Vi a la esposa caer de rodillas al ver el cuerpo de su marido muerto en el suelo”, contó Hayes a la AP mientras sostenía un pedazo de cartón con la leyenda “No al ICE, detengan al ICE”. “Vi a una niña pequeña con su mochilita rosa llorando porque no volverá a ver a su padre”.

Sadie Dilboy señaló que el hombre abatido acudía con regularidad a su lavandería y llevaba a su hija, a quien le daba monedas de 25 centavos para comprar dulces en la máquina expendedora.

“Era una persona tan buena”, relató. “Siempre estaba limpiando”.

Manifestantes se reúnen cerca de la escena

Varios cientos de manifestantes se congregaron en Biddeford la noche del lunes para ondear pancartas contra el ICE y pedir la disolución de la agencia.

“Siempre seremos una ciudad de inmigrantes”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, el demócrata Ryan Fecteau.

Un puñado de simpatizantes del ICE y de Trump se manifestaron al otro lado de la calle.

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Algunos manifestantes se habían reunido en la ciudad a las pocas horas del tiroteo. Amy Goodman llegó con un cartel que decía “Dejen de matarnos” y lo orientó hacia los policías que trabajaban en el lugar.

“Lamentablemente, es algo que estamos viendo mucho más a menudo últimamente, y estoy enojada por ello”, dijo .

Repunte reciente en la ofensiva de Trump contra los inmigrantes

El 7 de julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieron mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a una obra.

Los tiroteos ocurren en medio de un impulso del gobierno de Trump para implementar su agenda de deportaciones masivas. Durante un periodo de cinco días a finales de junio, el ICE arrestó a más de 10,000 personas.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está tomando medidas enérgicas contra ciertas ciudades, los arrestos van en aumento. Las labores del gobierno para aplicar la ley migratoria fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras las muertes de los ciudadanos Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

1 / 28 | Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria. Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. - Tom Baker 1 / 28 Dolor y furia en las calles de Minneapolis tras muerte de mujer durante redada migratoria Ciudadanos protestaron en la escena del tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales del orden público. Tom Baker Compartir

Cientos de arrestos del ICE en Maine desde que Trump volvió a la presidencia

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine previamente este año, lo que derivó en varias manifestaciones. Funcionarios de inmigración dijeron posteriormente a finales de enero que habían cesado las “operaciones reforzadas” en el estado tras realizar cientos de arrestos.

Un portavoz de Seguridad Nacional dijo entonces que algunos arrestos en Maine correspondían a personas que habían sido “declaradas culpables de crímenes horribles, incluidos asalto agravado y poner en peligro el bienestar de un menor”.

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Pero los registros judiciales muestran que, aunque algunos habían sido condenados por delitos graves, otros tenían procesos migratorios sin resolver o habían sido arrestados, pero nunca declarados culpables de un delito.

El ICE arrestó a 546 personas en Maine entre el inicio del segundo mandato de Trump y el 11 de marzo de 2026, los datos más recientes disponibles, según información de arrestos del ICE proporcionada al Deportation Data Project de la Universidad de California, campus de Berkeley, y analizados por la AP.

Más o menos el 45% de los arrestados tenía antecedentes penales. Durante el período equivalente de 416 días antes de que Trump asumiera el cargo, aproximadamente el 69% de los arrestados tenía antecedentes penales, según muestran los datos.

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