“Soy Joe Lombardo”: gobernador de Nevada se libra de una multa de tránsito tras intervención por cruzar un semáforo en rojo

El gobernador de Nevada fue detenido en mayo por un agente de policía de Las Vegas por no haberse detenido, supuestamente, en un semáforo en rojo antes de girar a la derecha con su camioneta. No se le impuso ninguna multa tras identificarse.

“Soy Joe Lombardo”, dijo cuando el agente se acercó a la ventanilla del copiloto, según se aprecia en el vídeo de la cámara corporal del policía obtenido por The Associated Press.

El 15 de mayo, el gobernador Lombardo fue detenido por un agente del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, el organismo que Lombardo dirigió como sheriff durante ocho años. Según el vídeo, el agente se acerca al lado del copiloto de una camioneta Ford de color gris claro y le dice: “Buenos días, ¿qué tal está, señor?“.

Lombardo va al volante, con su mujer, Donna Lombardo, en el asiento del copiloto.

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El agente empieza a explicar el motivo de la parada, y Lombardo le interrumpe para decir: “Soy Joe Lombardo”. El agente responde:“Ya lo sé”, y sigue explicando que la parada se produjo porque no vio a Lombardo detenerse en un semáforo en rojo antes de girar a la derecha.

“Venga ya”, dice Lombardo.

El agente responde: “Ya puede irse, señor. Muchas gracias. Que tenga un buen día”, y luego se marcha.

Toda la interacción dura unos 15 segundos del vídeo, que tiene una duración de 1 minuto y 10 segundos.

El departamento de policía afirmó que el gobernador no recibió ninguna multa, pero no explicó por qué; sin embargo, los agentes de policía señalan que es habitual no imponer multas por infracciones leves.

La campaña de Lombardo afirmó que el gobernador y su esposa se dirigían al aeropuerto cuando les hicieron señales para que se detuvieran.

“El gobernador Lombardo habló con el agente, cumplió plenamente todas las instrucciones y se marchó de inmediato”, afirmó la campaña en un comunicado emitido el martes. “Sigue agradeciendo la profesionalidad del agente implicado y el servicio prestado por los agentes de las fuerzas del orden de todo Nevada”.

El vídeo, obtenido a través de una solicitud de acceso a la información pública, sale a la luz meses antes de las elecciones de noviembre, en las que Lombardo, un republicano que se presenta a la reelección, se enfrentará al fiscal general demócrata Aaron Ford.

Steve Grammas, presidente de la Asociación de Protección de la Policía de Las Vegas, afirmó que ese tipo de interacción no era nada inusual. Los agentes detienen a los conductores, les explican el motivo de la parada y, a continuación, les permiten seguir su camino.

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“En mi opinión, en realidad no es más que una gran tontería”, dijo.

Grammas, cuyo sindicato había apoyado al gobernador republicano, negó que Lombardo hubiera recibido ningún trato especial. Normalmente, los agentes solicitan el carné de conducir para identificar a los conductores, pero en este caso el agente ya sabía quién era el gobernador, afirmó.

“Dado que se trata del gobernador, el antiguo sheriff, lo más probable es que no tenga órdenes de detención ni el carné de conducir suspendido, por lo que no hay necesidad de comprobar los antecedentes de esa persona”, afirmó Grammas.

Grammas añadió que el gobernador no se identificó como tal, sino que simplemente dijo su nombre.

Edward Obayashi, ayudante del sheriff y asesor en materia de políticas que imparte una asignatura sobre ética y actuación policial en California, afirmó que no hay nada poco ético en lo que hicieron ni el gobernador ni el agente.

“Siempre nos limitamos a dar una advertencia a los conductores”, afirmó Obayashi.

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