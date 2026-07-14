“Se contagió durante un viaje”: Salud confirma primer caso de ciclosporiasis en Puerto Rico

Puerto Rico reportó este martes su primer caso de ciclosporiasis, una enfermedad gastrointestinal que ha provocado miles de contagios en Estados Unidos y que puede transmitirse mediante el consumo de frutas, vegetales y hierbas expuestas a contaminación fecal.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, la doctora Miriam Ramos, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, confirmó que se trata de una persona con historial de viaje internacional y no está asociado al brote reportado en Estados Unidos.

No se precisó la edad y género de la persona infectada. Tampoco se detalló cuál fue el país internacional que visitó la persona.

“La ciclosporiasis es una enfermedad, no es un virus, no es una bacteria, es un parásito intestinal y en Puerto Rico se diagnosticó recientemente un caso que tiene historial de viaje internacional. Así que se asocia que se contagió durante ese viaje”, expresó Ramos.

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Detalló que la infección se contrae al ingerir alimentos o agua contaminados. Asimismo, señaló que el período de incubación oscila entre dos y 14 días, aunque los síntomas pueden prolongarse hasta un mes.

“Es por esto que nuestro llamado a la ciudadanía es a estar pendientes y estar alertas porque ahora mismo en Estados Unidos está habiendo un brote, donde hay más de 1,645 casos in house. Estados Unidos, sin haber tenido historial de viaje fuera del país, tiene más de 5,000 casos de investigación y estos casos están distribuidos en 34 estados”, comentó Ramos.

Al momento, dijo, no se ha identificado una causa común entre todos estos estados, pero se asume que, por ser algo interestatal, puede estar asociado a algún producto particular que se distribuye en la nación.

“Lo importante es que este caso de Puerto Rico no está asociado a este brote que se está viendo en Estados Unidos porque la persona tiene historial de viaje, pero es internacional. Su viaje no fue a Estados Unidos”, afirmó Ramos a este medio.

Detalló que esta condición puede presentarse en personas de cualquier grupo de edad, tanto en hombres como en mujeres, independientemente de si tienen o no condiciones preexistentes. No obstante, dijo que en Estados Unidos se han visto más contagios en mujeres.

“Parte de los síntomas que es bastante particular son unas diarreas bien líquidas, que tienden a ser explosivas, súbitas. También hay mucho malestar estomacal, dolor, náuseas y algunos casos podrían presentar inclusive fiebre”, comentó Ramos.

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La doctora destacó la importancia de que cualquier persona que presente síntomas consulte a su médico, se realice las pruebas correspondientes y pueda determinarse si se trata de una infección causada por este parásito o de una intoxicación alimentaria.

“Es importante mantenerse hidratados porque parte de lo que pudiese complicar una persona que pudiera requerir mayor cuidado es que se deshidrata por la cantidad abundante de diarrea que se tiene y la frecuencia”, mencionó, a preguntas de El Nuevo Día.

Para evitar contagios, exhortó a que se haga un lavado minucioso de los vegetales y de las frutas antes de consumirlas. En el caso de que estos alimentos se puedan cocinar, dijo, que se recomienda que se haga.

“Con el agua, nos debemos asegurar que sea agua segura, potable y evitar tomar de fuentes que sean de dudosa credibilidad y para poder entonces evitar la exposición de alimentos o aguas contaminadas”, concluyó.

Agricultura mantiene vigilancia

El secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, informó que la agencia mantiene activa la vigilancia para prevenir la llegada a Puerto Rico de frutas, vegetales y otros productos agrícolas que puedan estar contaminados.

Como parte de estas medidas preventivas, el Departamento de Agricultura, junto con las agencias federales, continúa reforzando los controles de inspección en los puertos de la Isla para identificar y detener el posible ingreso de productos afectados.

“Nosotros tenemos controles bien estrictos, tanto las agencias federales como nosotros, que contamos con una división de Sanidad Vegetal, sobre todo lo que entra por el muelle. La mayoría de los productos que llegan desde Estados Unidos se inspeccionan en Puerto Rico, así que siempre estamos monitoreando, como pasó hace poco con el gusano barrenador del ganado”, explicó durante la conferencia gubernamental En Récord.

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Asimismo, reconoció que, hasta el momento, no se ha identificado ninguna carga sospechosa ni se han detectado productos con señales de contaminación.