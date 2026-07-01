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Salud autoriza la activación de las bombas tres y cuatro en la Planta de Filtros de Canóvanas

La AAA indicó que las bombas se activarán esta noche. Las bombas uno y dos permanecen continúan bajo evaluación de la agencia.

1 de julio de 2026 - 8:17 PM

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La planta entrará en operación durante la noche del martes, iniciando el proceso de recuperación gradual del sistema de distribución. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las bombas tres y cuatro de la Planta de Filtración de Canóvanas retomarán sus operaciones desde esta noche luego que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recibió el visto bueno del Departamento de Salud.

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Sin embargo, las bombas uno y dos continúan bajo evaluación, indicó el secretario de Salud Víctor Ramos Otero a El Nuevo Día, pero resaltó que los trabajos relacionados se atienden con el mismo carácter de urgencia por parte del personal de Salud.

“Luego de una evaluación, y del trabajo intenso de nuestro equipo técnico, hemos autorizado la apertura de las bombas tres y cuatro. Reconocemos la labor de nuestros servidores públicos, quienes han trabajado con compromiso, responsabilidad y sentido de urgencia para adelantar este proceso”, expresó Ramos Otero.

“Nuestros técnicos y servidores públicos continúan trabajando de forma activa para atender las bombas uno y dos. La prioridad del Departamento de Salud es garantizar que todo proceso se realice de manera responsable y segura”, añadió Ramos Otero.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis González Delgado, sostuvo, en declaraciones escritas, que tras culminar las labores correctivas y los análisis requeridos, más la limpieza de los filtros, Salud aprobó la activación de las bombas tres y cuatro.

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Al momento, la corporación pública espera por resultados de pruebas de laboratorio para determinar el próximo curso de acción.

“Desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido proteger la salud y la seguridad de nuestra gente. Hoy podemos informar que finalmente contamos con el endoso del Departamento de Salud y que comenzaremos esta misma noche el proceso de restablecimiento del servicio”, aseguró González Delgado en una comunicación escrita.

González Delgado indicó que las bombas tres y cuatro serán reactivadas esta noche, lo que iniciará el proceso de recuperación del sistema que ha mantenido a sobre 11,000 abonados en Canóvanas y Loíza sin servicio de agua potable desde la semana pasada.

“El restablecimiento del servicio ocurrirá de manera gradual, según se estabilicen los niveles en el sistema y se recuperen las presiones necesarias para llevar agua a todas las comunidades afectadas. Nuestro personal permanecerá monitoreando continuamente la operación para garantizar una recuperación segura y efectiva”, añadió.

Asimismo, la AAA informó que continuará coordinando el acarreo y la distribución de agua potable mediante camiones cisterna en ambos municipios hasta tanto el servicio quede restablecido en un cien por ciento para todos los abonados.

González Delgado aseguró que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como la AAA continúan investigando las circunstancias que provocaron el derrame de aceite.

Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería original fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.Zona donde se detectó una de las averías.
1 / 42 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

No obstante, al momento, no se ha determinado la causa específica del evento.

La AAA había confirmó el sábado que halló una mancha “sospechosa” en la toma de aguas crudas de Loíza Valley. Al día siguiente, la corporación pública confirmó que la sustancia observada en la estación era una combinación de aceite y grasa.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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