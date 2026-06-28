AAA confirma la presencia de aceite en estación de bombas en Canóvanas
Una compañía especializada en limpieza de contaminación ambiental removerá el material detectado
28 de junio de 2026 - 9:42 AM
28 de junio de 2026 - 9:42 AM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la sustancia observada en la estación de bombas de Loíza Valle, en Canóvanas, fue identificada por pruebas de laboratorios como aceites y grasas, pero aún se se desconoce su procedencia.
El presidente ejecutivo de la corporación pública, Luis González Delgado, sostuvo que personal de la AAA labora para poder limpiar la zona y restablecer las operaciones de la estación de bombas. La situación ha mantenido a cerca de 11,000 abonados sin servicio de agua potable en los municipios de Loíza y Canóvanas.
“Como parte de las medidas correctivas implementadas, la compañía especializada en manejo y limpieza de contaminación ambiental 5 Senses se encuentra movilizándose hacia la planta para realizar las labores especializadas de limpieza. Los trabajos incluyen la remoción del material detectado en la superficie del agua, zona donde se ha identificado la presencia de aceites y grasas”, informó la AAA, mediante un comunicado de prensa.
La AAA precisó que se realizaron dos tomas de muestras de agua ayer, sábado, mientras realizarán una tercera toma de muestras este domingo a la 1:00 p.m., “para confirmar que luego de la limpieza no exista presencia adicional de la sustancia en el sistema y validar las condiciones del agua”.
Asimismo, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizará una “inspección exploratoria” junto a personal de la AAA para tratar de identificar de dónde provino la sustancia.
La corporación pública no precisó cuándo se podría restablecer el servicio de agua potable para las zonas afectadas, pero sostuvo que labora con las alcaldesas de Loíza y Canóvanas para la distribución de agua en camiones cisternas a diversas comunidades.
La decisión de cuándo se retomarán las operaciones corresponde al Departamento de Salud.
La situación se da en momentos en que se mantiene en consideración la posibilidad de un racionamiento que afectaría a más de 13,000 abonados en Loíza y Canóvanas.
González Delgado señaló, el sábado, que los resultados de las pruebas de laboratorio eran cruciales para determinar los próximos trabajos en la toma de aguas crudas de la estación de bombas.
“Lo que hemos estado haciendo es limpiando el área de sedimentación de la planta, que fue una de las áreas donde pudimos ver primeras manchas de sustancias. Se tomaron muestras de laboratorio y están en el laboratorio para hacer los análisis correspondientes para poder determinar la procedencia. Nuestra mayor preocupación es que la procedencia sea de algún tipo de producto de petróleo, que sea aceite, diésel o ese tipo de químicos, o que sean absorbentes como detergentes. Queremos descartar que sea ese tipo de químico”, explicó el presidente ejecutivo de la AAA.
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