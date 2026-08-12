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Secretaria de prensa de la Casa Blanca dejará el cargo a fin de agosto

Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar la posición, regresó recientemente tras tomar una licencia por el nacimiento de su segundo hijo

12 de agosto de 2026 - 4:00 PM

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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el jueves 11 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Evan Vucci) (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo, dejará sus funciones a finales de mes, anunció el miércoles el presidente Donald Trump.

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Leavitt, de 28 años, regresó recientemente a la Casa Blanca tras tomar una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

Leavitt, quien trabajó para Trump como asistente de prensa durante su primer período en la Casa Blanca, ha sido una de las defensoras más visibles del movimiento “Make America Great Again” de Trump. El presidente republicano la describió como una de sus “colaboradoras de mayor confianza” en una publicación en redes sociales en la que anunció su salida.

Trump dijo que Leavitt “dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus hermosos hijos pequeños y su familia, una decisión que entiendo y respeto totalmente. Karoline será ahora una de mis principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano, mientras trabajamos para desafiar la historia y ganar de manera contundente las elecciones de mitad de término”.

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Breaking NewsEstados UnidosCasa BlancaDonald Trump
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