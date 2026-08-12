Secretaria de prensa de la Casa Blanca dejará el cargo a fin de agosto

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la persona más joven en ocupar el cargo, dejará sus funciones a finales de mes, anunció el miércoles el presidente Donald Trump.

Leavitt, de 28 años, regresó recientemente a la Casa Blanca tras tomar una breve licencia por el nacimiento de su segundo hijo en mayo.

Leavitt, quien trabajó para Trump como asistente de prensa durante su primer período en la Casa Blanca, ha sido una de las defensoras más visibles del movimiento “Make America Great Again” de Trump. El presidente republicano la describió como una de sus “colaboradoras de mayor confianza” en una publicación en redes sociales en la que anunció su salida.