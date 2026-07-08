“Expo Salud en el Sur”: acceso gratuito a dermatología especializada y una amplia gama de servicios integrales de salud

La Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica (AAPDA) anunció hoy la celebración de Expo Salud en el Sur: Acceso a Dermatología Especializada y Servicios Integrales de Salud, una iniciativa gratuita que acercará a la ciudadanía servicios de dermatología especializada y una amplia oferta de atención médica integral.

La jornada tiene como propósito promover la prevención, fortalecer la educación en salud y ampliar el acceso a servicios médicos especializados y de calidad para residentes del sur de Puerto Rico.

La actividad, libre de costo, se llevará a cabo el sábado, 1 de agosto de 2026, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce.

Durante el evento, se informó que los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios de salud, entre ellos: clínicas especializadas en dermatología, incluyendo evaluación de lunares, medicina de familia, diabetes, tiroides, además de vacunación y pruebas preventivas de glucosa, colesterol y hemoglobina.

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“La educación, la prevención y el acceso oportuno a servicios médicos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades dermatológicas. Con esta iniciativa buscamos acercar recursos a las comunidades del sur y de todo Puerto Rico”, sostuvo Brenda Gerena, directora ejecutiva de la AAPDA.

Como parte de la oferta educativa, se presentará un programa de charlas dirigidas al público sobre prevención de brotes y manejo adecuado de la dermatitis atópica. La actividad también contará con mesas de orientación de la Oficina del Procurador del Paciente y la Comisión para la Prevención del Suicidio, en declaraciones escritas.