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“Expo Salud en el Sur”: acceso gratuito a dermatología especializada y una amplia gama de servicios integrales de salud

La AAPDA hace un llamado a las familias de toda la isla a ser parte de esta iniciativa

8 de julio de 2026 - 4:15 PM

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Como parte de la oferta educativa, se presentará un programa de charlas dirigidas al público sobre prevención de brotes y manejo adecuado de la dermatitis atópica. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La Alianza de Apoyo al Paciente con Dermatitis Atópica (AAPDA) anunció hoy la celebración de Expo Salud en el Sur: Acceso a Dermatología Especializada y Servicios Integrales de Salud, una iniciativa gratuita que acercará a la ciudadanía servicios de dermatología especializada y una amplia oferta de atención médica integral.

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La jornada tiene como propósito promover la prevención, fortalecer la educación en salud y ampliar el acceso a servicios médicos especializados y de calidad para residentes del sur de Puerto Rico.

La actividad, libre de costo, se llevará a cabo el sábado, 1 de agosto de 2026, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Coliseo Salvador Dijols de Ponce.

Durante el evento, se informó que los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios de salud, entre ellos: clínicas especializadas en dermatología, incluyendo evaluación de lunares, medicina de familia, diabetes, tiroides, además de vacunación y pruebas preventivas de glucosa, colesterol y hemoglobina.

“La educación, la prevención y el acceso oportuno a servicios médicos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades dermatológicas. Con esta iniciativa buscamos acercar recursos a las comunidades del sur y de todo Puerto Rico”, sostuvo Brenda Gerena, directora ejecutiva de la AAPDA.

Como parte de la oferta educativa, se presentará un programa de charlas dirigidas al público sobre prevención de brotes y manejo adecuado de la dermatitis atópica. La actividad también contará con mesas de orientación de la Oficina del Procurador del Paciente y la Comisión para la Prevención del Suicidio, en declaraciones escritas.

“Buscamos que las personas no solo acudan para tratar una condición dermatológica específica, sino que también se lleven una comprensión más amplia de su salud. Nuestro compromiso es brindar una atención integral, promoviendo la prevención, la educación y el acceso a servicios que permitan a cada persona cuidar su salud y mejorar su calidad de vida”, añadió Gerena.

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Dermatologíadermatitis atópicadermatitis
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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