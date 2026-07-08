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Antiinflamatoria: la hierba estrella que ayuda a digerir mejor las proteínas

Entre sus componentes se destacan proteína, fibra, hierro, calcio, magnesio, zinc, vitaminas A, C y B6

8 de julio de 2026 - 11:10 PM

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El estragón, también conocida como hierba de dragón, esdragón, hierba vinagrera, tarragona y dragoncillo. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El estragón (Artemisia dracunculus), también apodado dragoncillo o tarragón, es una planta aromática de la familia de las asteráceas y muy valorada tanto en la gastronomía como en la fitoterapia.

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Su característico aroma anisado y sabor amargo lo vuelven un ingrediente esencial de la gastronomía francesa. Además de su uso culinario, se le atribuyen propiedades digestivas, antiinflamatorias, antibacterianas y hepatoprotectoras, por mencionar algunas.

Originario de Asia Central, el estragón fue expandiéndose por distintas regiones del mundo hasta convertirse en una hierba de importancia culinaria y medicinal. Fue introducido en Inglaterra hacia mediados del siglo XVI y, a comienzos del siglo XIX, llegó a Estados Unidos, donde desde entonces se cultiva en California. A lo largo de la historia también tuvo diversos usos tradicionales: se aplicaban sus hojas y aceite para tratar heridas e irritaciones de la piel y para prevenir el escorbuto.

Es una de las hierbas más emblemáticas de la cocina francesa y un ingrediente indispensable en numerosas salsas y preparaciones clásicas, como el pollo al estragón, la bullabesa y el salmón aromatizado. También se utiliza para sazonar aceites, vinagres y condimentar quesos, ensaladas y marinados.

Dadas sus propiedades digestivas, Yael Hasbani, health coach y especialista en medicina culinaria, aconseja añadir estragón a proteínas (alimentos que suponen un mayor trabajo digestivo para el cuerpo) como carnes rojas y blancas. Aunque añade que la hierba combina muy bien con vegetales como, por ejemplo, espárragos o papas.

Un dato clave que suma la experta para su consumo es el de añadir el estragón al final de las cocciones o al momento de emplatar. En caso contrario, explica, el calor hace que pierda sus nutrientes, especialmente, los compuestos fenólicos que posee.

En caso de obtenerlo fresco, aconseja usar una cucharada sopera de estragón. Si se lo obtiene seco, la medida disminuye a una cucharadita dada la intensidad de su aroma y sabor en ese estado.

El comino es un elemento culinario multifunción dado que, además de elevar un plato, permite obtener beneficios nutricionales.Puede ser usado para hacer infusiones simplemente añadiendo agua caliente sobre las semillas y dejándolas reposar por unos minutos. Sugiere guardar la especia en un lugar fresco o seco alejada de fuentes de calor o de la luz directa del sol, porque al tener propiedades antioxidantes el sol y el oxígeno pueden ejercer una acción negativa sobre su composición.
1 / 16 | La especia que estimula el sistema digestivo y ofrece otros beneficios. El comino es un elemento culinario multifunción dado que, además de elevar un plato, permite obtener beneficios nutricionales. - ANDRE KANG

Principales beneficios del estragón

El estragón es una de esas hierbas aromáticas que destacan por su gran contenido en nutrientes, minerales y vitaminas. Entre sus componentes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos resalta: proteína, fibra, hierro, calcio, magnesio, zinc, vitamina A, C y B6.

En medicina tradicional se contempla su uso para mejorar las funciones digestivas. Hasbani señala que se trata de una hierba con propiedades carminativas (que favorece la expulsión de gases acumulados y alivia los cólicos) y antiinflamatorias (capaz de disminuir la hinchazón/distensión abdominal).

Otro de sus grandes efectos parecería estar en el hígado. Un estudio publicado en Avicenna Journal of Phytomedicine comprobó que el extracto de estragón redujo notoriamente el daño en el hígado de roedores mediante la reducción del estrés oxidativo. Aunque se requiere de mayores estudios, estos resultados muestran un potencial efecto de la hierba para la salud hepática.

La investigación “Inhibición de las funciones de los neutrófilos y efectos antibacterianos de la infusión de estragón” demuestra que su infusión pudo disminuir el aumento de ciertas células inmunes como la IL-8 o TNF-α, que hacen a la inflamación; y además ejercició un poder moderado contra bacterias de la familia Staphylococcus.

Por último y en referencia a sus contraindicaciones, el Consejo Farmacéutico de España advierte sobre el consumo de su infusión o aceite esencial durante el embarazo o periodo de lactancia.

Hasbani advierte también su ingesta a personas que toman medicamentos anticoagulantes como warfarina, acenocumarol o anticoagulantes de acción directa para hacer su sangre más líquida. En esos casos, recomienda, siempre se debe tener el buen visto profesional.

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infusión
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La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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