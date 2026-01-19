Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cómo se prepara la sopa antiinflamatoria que ayuda al cuerpo a recuperarse después de las fiestas

Aseguran que esta sopa es perfecta para una cena saludable luego de varios días de exceso

19 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caldo curativo permite reducir la retención de líquidos y calmar la pesadez estomacal. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las comidas copiosas de las pasadas fiestas suelen “pasar factura” al sistema digestivo, pero existe una receta sencilla y efectiva para reiniciar la salud: una sopa antiinflamatoria.

RELACIONADAS

Este caldo curativo permite reducir la retención de líquidos y calmar la pesadez estomacal después de las cenas de Navidad y Año Nuevo, a través de especias y verduras con propiedades medicinales.

Sopa antiinflamatoria ideal para desintoxicar el cuerpo

Esta sopa es perfecta para una cena saludable luego de varios días de exceso. La recomienda la nutricionista Itziar Digón y permite cuidar la microbiota.

Para realizarla, se necesitan los siguientes ingredientes, según Vogue:

  • Apio
  • Hinojo o “fennel”
  • Puerro, conocido también como ajo porro o cebolla larga
  • Col morada
  • Calabacín
  • Ajo
  • Cebolla
  • Tomate
  • Brócoli
  • Cúrcuma
  • Quinoa

Preparación:

Para hacer esta sopa se deben lavar todos los ingredientes. Luego, se debe picar la col morada en julianas, lo más fina posible. Mientras que el resto de los ingredientes (apio, hinojo, puerro, calabacín, ajo, cebolla, tomate y brócoli), se debe cortar en cuadritos pequeños.

En una olla, se debe agregar una cucharadita de aceite de oliva y sofreír el ajo y la cebolla hasta que estén dorados. Luego, se añade el resto de los vegetales a la olla, la cúrcuma y un litro de agua.

Finalmente, se agrega la quinoa y cocina por unos 20 minutos o hasta que los vegetales estén tiernos. E

Esta sopa se puede comer por la noche porque nutricionalmente es completa. Además, se puede añadir un huevo duro para hacerla aún más completa y con efecto saciador.

Beneficios de esta preparación para la salud

  • El equilibrio de la flora intestinal es fundamental para protegerse de patógenos y asegurar el buen funcionamiento del organismo. La ingesta de platos ricos en fibra, como esta sopa depurativa, es esencial para resetear el intestino y aportar una dosis extra de antioxidantes, según Vogue.
  • Elegir alimentos sencillos y naturales permiten desinflamar el cuerpo y priorizar la salud inmunológica. Este caldo es antioxidante y posee un efecto calmante para la inflamación para los días posterior a los excesos, consignó Telva.
  • Alivia las molestias digestivas. Su abundante contenido de fibra actúa directamente sobre los desequilibrios de la flora intestinal, lo que alivia los síntomas tan comunes como la inflamación abdominal, los gases y el estreñimiento.
  • Reduce la inflamación. Contiene cúrcuma, un ingrediente con acción antiinflamatoria, gracias a la curcumina. La cúrcuma puede ayudar a combatir la inflamación persistente por varios meses, y mejora enfermedades como la artritis, diabetes y algunos tipos de cáncer. También lleva tomate, hinojo y col morada, los cuales son antiinflamatorios.
  • Contribuye a la pérdida de peso. Esta sopa aporta mucha fibra, y es ideal para perder peso. Generan una sensación de saciedad por más tiempo, y es un plato bajo en calorías, algo útil para bajar unas libras de más.
  • Ayuda a mantenerte hidratado. Esta sopa presenta un alto contenido de agua que aporta hidratación al cuerpo. También, cuenta con ingredientes ricos en agua, tales como el calabacín o del apio.
  • Contribuye a la salud de la piel. Ingredientes como el brócoli, la col morada o el apio, son ricos en antioxidantes. Ellos se encargan de combatir a los radicales libres, que afectan la salud de varias formas. En el caso de la piel, aceleran su envejecimiento ; pero también están asociados a la aparición de enfermedades autoinmunes, Alzhéimer o incluso cáncer.

Esta sopa de verduras se puede conservar en el refrigerador durante tres o cuatro días. También, se puede congelar para tomarla en otro momento, detalló Telva.

Tags
alimentación
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: