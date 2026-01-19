Cómo se prepara la sopa antiinflamatoria que ayuda al cuerpo a recuperarse después de las fiestas
Aseguran que esta sopa es perfecta para una cena saludable luego de varios días de exceso
19 de enero de 2026 - 11:10 PM
Las comidas copiosas de las pasadas fiestas suelen “pasar factura” al sistema digestivo, pero existe una receta sencilla y efectiva para reiniciar la salud: una sopa antiinflamatoria.
Este caldo curativo permite reducir la retención de líquidos y calmar la pesadez estomacal después de las cenas de Navidad y Año Nuevo, a través de especias y verduras con propiedades medicinales.
Esta sopa es perfecta para una cena saludable luego de varios días de exceso. La recomienda la nutricionista Itziar Digón y permite cuidar la microbiota.
Para realizarla, se necesitan los siguientes ingredientes, según Vogue:
Preparación:
Para hacer esta sopa se deben lavar todos los ingredientes. Luego, se debe picar la col morada en julianas, lo más fina posible. Mientras que el resto de los ingredientes (apio, hinojo, puerro, calabacín, ajo, cebolla, tomate y brócoli), se debe cortar en cuadritos pequeños.
En una olla, se debe agregar una cucharadita de aceite de oliva y sofreír el ajo y la cebolla hasta que estén dorados. Luego, se añade el resto de los vegetales a la olla, la cúrcuma y un litro de agua.
Finalmente, se agrega la quinoa y cocina por unos 20 minutos o hasta que los vegetales estén tiernos. E
Esta sopa se puede comer por la noche porque nutricionalmente es completa. Además, se puede añadir un huevo duro para hacerla aún más completa y con efecto saciador.
Esta sopa de verduras se puede conservar en el refrigerador durante tres o cuatro días. También, se puede congelar para tomarla en otro momento, detalló Telva.
