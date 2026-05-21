¿Cuánto café se puede tomar al día y cuándo comienza a ser perjudicial para la salud?

Para millones de personas, el café hace parte de la rutina diaria desde las primeras horas de la mañana. Su aroma, efecto estimulante y presencia en oficinas, hogares y espacios sociales lo han convertido en una de las bebidas más tomadas del mundo. Sin embargo, alrededor de su consumo también han surgido advertencias y dudas sobre posibles daños al corazón, el cerebro o distintos órganos del cuerpo.

Aunque durante años el debate ha estado marcado por posiciones extremas, organismos científicos y autoridades regulatorias coinciden en que el problema no suele ser el café en sí, sino el exceso de cafeína y las condiciones particulares de cada persona.

Actualmente, una de las referencias más utilizadas sobre consumo seguro proviene de entidades como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Ambas coinciden en que, para la mayoría de adultos sanos, consumir hasta 400 mg de cafeína al día no suele asociarse con efectos negativos importantes sobre la salud.

Esa cifra equivale aproximadamente a entre 3 y 4 tazas de café filtrado tradicional, aunque la cantidad real puede variar considerablemente dependiendo del tamaño de la bebida, el método de preparación y el tipo de grano utilizado. De acuerdo con la información recopilada por la FDA, una taza estándar de 355 ml puede contener entre 113 y 247 mg de cafeína.

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Factores como el tiempo de extracción, el tipo de tueste o variedades como el café robusta, que posee más cafeína que el arábico, pueden modificar notablemente la concentración final.

Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual a la cafeína. Mientras algunos pueden consumir café durante la noche sin alterar su sueño, otras personas desarrollan síntomas con cantidades mucho menores debido a diferencias en el metabolismo y la sensibilidad del organismo.

1 / 7 | FOTOS: ¿Dónde se bebe más café? Estos 5 países encabezan la lista . 5. Finlandia 1 / 7 FOTOS: ¿Dónde se bebe más café? Estos 5 países encabezan la lista 5. Finlandia Compartir

Entre los efectos más frecuentes asociados con el consumo elevado aparecen el insomnio, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza y molestias gastrointestinales. La FDA señala que, “para la mayoría de los adultos, 400 mg al día generalmente es una cantidad que no se asocia con efectos negativos”.

No todas las personas reaccionan igual a la cafeína. Mientras algunos pueden consumir café durante la noche sin alterar su sueño, otras personas desarrollan síntomas con cantidades mucho menores debido a diferencias en el metabolismo y la sensibilidad del organismoGentileza

No obstante, la entidad también aclara que factores como el peso corporal, medicamentos, enfermedades preexistentes y sensibilidad individual pueden modificar el límite tolerable en cada persona.

El panorama cambia en poblaciones específicas. En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, organismos internacionales recomiendan reducir el consumo a un máximo aproximado de 200 mg diarios debido a que la cafeína puede atravesar la placenta y permanecer más tiempo en el organismo durante el embarazo.

Además del café tradicional, la cafeína también está presente en refrescos, té, chocolate, suplementos deportivos, barras energéticas, medicamentos y bebidas energizantes, algunas de las cuales pueden contener cantidades elevadas en un solo envase.

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Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias son las presentaciones de cafeína pura o altamente concentrada. La FDA advirtió que dosis rápidas cercanas a los 1,200 mg pueden provocar efectos tóxicos como convulsiones, mientras que cantidades aún mayores podrían representar un riesgo letal.

Otro aspecto importante es el horario de consumo. La EFSA advirtió que incluso dosis cercanas a 100 mg tomadas poco antes de dormir pueden afectar la calidad del sueño, especialmente en personas sensibles a la cafeína.