Mezclar café usado con bicarbonato: un recurso doméstico que gana terreno en los hogares

Una práctica doméstica basada en la mezcla de restos de café con bicarbonato de sodio empezó a difundirse como una alternativa accesible para limpiar, desodorizar y reutilizar materiales que habitualmente se descartan.

El interés por esta combinación surge en un contexto en el que cada vez más personas buscan reducir gastos y limitar el uso de productos químicos en el hogar. En ese escenario, el café usado deja de ser un residuo para convertirse en un insumo con aplicaciones prácticas.

Luego de su preparación, el café conserva propiedades útiles como su textura granulada y su capacidad para absorber olores. Estas características lo convierten en un elemento funcional para distintas tareas domésticas, según indicó ‘El Cronista’.

Al incorporarle bicarbonato de sodio, reconocido por su acción neutralizadora, se obtiene una mezcla que amplía sus posibilidades de uso. El resultado es un preparado versátil que puede adaptarse a diferentes necesidades cotidianas.

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Usos más frecuentes en el hogar

Entre las aplicaciones más difundidas se encuentra la neutralización de olores en espacios cerrados como heladeras, recipientes de basura o calzado. También se emplea como limpiador para superficies con suciedad adherida, gracias a su efecto abrasivo moderado.

En el ámbito del cuidado personal, algunas personas lo utilizan como exfoliante casero para remover impurezas de la piel.

Asimismo, se menciona su uso para ahuyentar insectos en espacios exteriores, aunque su efectividad puede variar según las condiciones.

Preparación y modo de uso

La preparación consiste en dejar secar los restos de café y mezclarlos con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una consistencia uniforme.

La mezcla puede emplearse en seco o combinarse con agua para formar una pasta, dependiendo de la aplicación deseada.

La popularidad de esta mezcla radica en su facilidad de preparación, bajo costo y la posibilidad de reutilizar un residuo cotidiano, lo que contribuye a prácticas más sostenibles dentro del hogar.