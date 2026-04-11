Contra la violencia doméstica corren el 5K de Kilómetros de Cambio

Con un reclamo de que es hora de apoyar a las sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos, unas 1,800 personas de todas las edades madrugaron para participar en el 5K de Kilómetros de Cambio que recauda fondos para los albergues donde se les da techo seguro a mujeres que escapan de su hogar para salvar sus vidas.

“Me conmueve en esta carrera el respaldo de mujeres que han sufrido violencia, de hombres solidarios, de padres y madres que se unen a este movimiento porque conocen cómo el maltrato ha afectado sus hijas y de jóvenes y niños que junto a sus familias corren para que Puerto Rico tenga un futuro diferente, sin violencia. Son muchos, cada vez más, los que se me acercan para comentar que tienen algún familiar o amiga que ha vivido el maltrato y con Kilómetros de Cambio sienten que al fin pueden hacer algo contra el terrible escenario de violencia doméstica. Al recaudar fondos para los albergues donde mujeres y sus hijos tendrán un espacio seguro, ya no solo nos lamentamos ante estas tragedias familiares, sino que con nuestro apoyo y donativos estamos salvando vidas que no serán una estadística más de feminicidios”, planteó Deborah Maldonado, fundadora de Kilómetros de Cambio.

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El 5K de Kilómetros de Cambio inició a las 6:00 de la mañana desde el área de El Escambrón en San Juan y al amanecer los cientos de corredores y caminantes emprendieron la ruta hacia el área norte del Capitolio. Cerca de la calle Norzagaray doblaron para regresar por la avenida Fernández Juncos y el área sur del Capitolio hasta cruzar la meta en el área del Escambrón, donde los recibía Maldonado con un abrazo. Hubo emoción al cruzar la meta que decía “’Tus pisadas contaron”. Allí hubo mesas informativas de los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos. Sobre 2,000 personas se reunieron en el evento, incluyendo familiares y amigos de los que corrieron.

Deborah Maldonado, fundadora de Kilómetros de Cambio. (Suministrada)

Lisdel Flores, directora del albergue Hogar Ruth, comentó que “el 5K de Kilómetros de Cambio es mucho más que una carrera; es un acto de amor, empatía y compromiso colectivo. Cada paso que se da en este recorrido representa una vida acompañada, una historia sostenida y una esperanza que se niega a apagarse. Como parte de los esfuerzos previos al gran evento de mayo, este evento nos une como sociedad para visibilizar la importancia de los albergues, espacios que salvan vidas todos los días y que ofrecen refugio, dignidad y nuevas oportunidades a mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencia. Hoy más que nunca, recordamos que cada kilómetro recorrido es un paso firme hacia una vida libre de violencia”.

Cada participante recibió una medalla con el logo de Kilómetros de Cambio y al dorso decía “Tus pisadas contaron” junto al teléfono a llamar en caso de emergencia de violencia doméstica: 787-489-0022. El 5K celebrado hoy es el preámbulo a la gran carrera de relevo de Kilómetros de Cambio de tres días a celebrarse el 15,16 y 17 de mayo. Un total de 47 embajadoras y embajadores liderarán la carrera de relevo a través de 21 municipios, con la misión de recaudar fondos para los nueve albergues de sobrevivientes de violencia doméstica. La carrera partirá del municipio de Caguas y tras recorrer diferentes áreas de la Isla culminará en San Juan. Este año la madrina del evento es la meteoróloga y periodista de televisión Deborah Martorell. El coach Rafa Colón es el director técnico de Kilómetros de Cambio. La cantante Melina León se ha unido a la campaña para interpretar “Kilómetros de luz”, nueva canción tema de la carrera; y el animador Pepe Calderón, lidera el primer tramo, para destacar que este año 12 hombres se unen como embajadores. Habrá incluso una niña de ocho años, Emilia Fagundo, que se unirá a la carrera con su hermana Victoria Fagundo, de 12 años. Maldonado indicó que ellas representan a otros menores que pueden estar viviendo en un hogar en un ambiente de violencia doméstica.

Grupo participante del 5K Kilómetros de Cambio. (Suministrada)

Maldonado destacó que las donaciones de empresas y de individuos hacen la diferencia para los albergues.