¿Eres de los que te sientas en el auto antes o después de un largo día?

¿Alguna vez ha entrado en la entrada de tu casa o en una plaza de estacionamiento y te has quedado ahí? Puede que sean unos minutos o media hora. Puede que estés hojeando el móvil, cantando tu canción favorita o simplemente mirando a lo lejos.

Desplázate por TikTok y encontrarás innumerables vídeos de gente preguntándose en voz alta por qué hacen lo mismo: llegar al trabajo, a casa, al gimnasio y luego simplemente sentarse en el auto. Algunos llegan pronto a propósito. Otros se quedan mucho después de haberse estacionado.

Este comportamiento es tan habitual que se ha convertido en una especie de ritual que la gente reconoce y comparte cada vez más en Internet.

Resulta que la ciencia tiene algunas ideas de por qué la gente hace esto. Ya sea en el auto, en la acera o al otro lado de la puerta, esa pausa temporal puede servir de amortiguador entre una parte del día y la siguiente. Y aunque no hay muchos estudios que lo respalden, los expertos afirman que puede ser beneficioso si se tienen en cuenta algunas cosas.

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“Muchas veces vamos a cien millas por hora”, dice Jenny Taitz, psicóloga clínica que dirige su propia consulta en Beverly Hills. “Pero si literalmente podemos parar, reducir la velocidad, dar un paso atrás, observar, proceder con atención, tal vez como unos pocos minutos para restablecer entre las actividades, que tipo de le da una capacidad de ser intencional“.

Sirve como reseteo emocional

Unos breves momentos a solas pueden ayudar a restablecer las emociones cuando se pasa de una cosa a otra, como dejar atrás el estrés del trabajo antes de volver a casa.

“Haciendo una pequeña pausa, al menos puedes tomarte un momento para relajarte y prepararte antes de seguir adelante”, afirma el psicólogo Anthony Vaccaro, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Vaccaro se sienta en su carro estacionado unos minutos después de llegar a casa del trabajo y sube el volumen de los altavoces para escuchar una canción más.

La gente busca estos descansos para procesar, recalibrar y sacudirse la melancolía. Y hacerlo en el carro tiene sentido porque “es un espacio intermedio”, según la psicóloga Thuy-vy Nguyen, de la Universidad de Durham (Inglaterra) y fundadora del Solitude Lab, que estudia cómo nos afecta y rejuvenece estar solos. El auto es un entorno que se puede controlar totalmente, desde la temperatura hasta la música.

Lo que hagas en ese momento importa

Los científicos afirman que dedicar breves momentos a la relajación durante la jornada laboral y después de ella puede mejorar el estado de ánimo, agudizar la concentración y aumentar los niveles de energía.

Sin embargo, en lo que respecta a las pausas en el carro, que estas ayuden o perjudiquen depende de cómo se emplee el tiempo.

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“Si estás en el auto haciendo scroll y pensando en algo que te molesta o rumiando, ya sabes, en tu cabeza en espiral, el auto estacionado no es un reset. Es el factor estresante”, dice Taitz.

Desplazarse por el teléfono puede desviar la atención hacia lo que ocurre en la pantalla, lo que a su vez puede dificultar la descompresión.

Si sentarse en un carro estacionado se ha convertido en un hábito, sé consciente de cómo pasa el tiempo. Tómate unos minutos para respirar más despacio, escuchar una canción conocida o hacer un plan sencillo sobre cómo quiere actuar a continuación, ya sea sintiéndose más tranquilo, más paciente o más concentrado. Incluso una breve pausa puede cambiar tu estado.

“Podrías cambiar tu tensión arterial en cinco minutos”, afirma Taitz, refiriéndose a técnicas sencillas como ralentizar la respiración o relajar el cuerpo.

Piénsalo como una pausa, no como una huida

Hay una diferencia entre un reajuste útil y la evitación. Si las pausas del auto estacionado están haciendo llegar tarde a reuniones importantes o a cenas con amigos, o te resulta difícil salir del automóvil y afrontar el resto del día, pueden hacer más mal que bien, o indicar que ocurre algo más grave.

“Se trata de saber por qué lo haces y si interfiere en otros aspectos de tu vida. Eso es realmente lo que va a determinar si se trata de un comportamiento bueno o malo para ti”, dijo Vaccaro.

Descomprimirse en el carro puede ser algo más que sacudirse el estrés. El enorme volumen de información que la gente recibe cada día puede hacer que una pausa tranquila sea aún más esencial y gratificante.

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“Siempre estamos haciendo malabarismos y no nos tomamos mucho tiempo para relajarnos”, afirma Taitz. “Intentar encontrar esos momentos puede permitir que las cosas sean más felices, alegres y satisfactorias”.

Piensa en ello menos como un estancamiento y más como un repostaje.

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