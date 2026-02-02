Opinión
Estrés laboral: por qué se produce y cómo podemos aprender a regularlo, según un especialista 

El experto destacó la importancia de registrar las emociones para regular el estrés

2 de febrero de 2026 - 11:10 PM

El estrés en el trabajo puede surgir por un desequilibrio de los intereses de un individuo y las condiciones reales de trabajo. (Shutterstock)
En la actualidad confluyen múltiples factores que intensifican la carga laboral: presión económica, incertidumbre y el avance de la inteligencia artificial, que obliga a muchas personas a reinventarse profesionalmente.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cansancio y la tensión se volvieron una constante en la rutina. Sin embargo, el problema no es la existencia del estrés en sí, sino en la dificultad para regularlo.

Así lo explicó Carlos Sosa, experto en liderazgo, en una entrevista con este medio, donde advirtió que el exceso de presión impacta tanto en la salud como en la productividad.

“Llegamos cansados y estresados a diciembre”, señaló Sosa, y aclaró que el estrés siempre existió. “El problema no es el estrés, el problema es saber regularlo, cuándo ir lento y cuándo ir despacio”, explicó.

Según el especialista, en la actualidad confluyen múltiples factores que intensifican esa carga: presión económica, incertidumbre laboral y el avance de la inteligencia artificial, que obliga a muchas personas a reinventarse profesionalmente.

Para Sosa, el estrés puede entenderse como una acumulación de energía mal gestionada. “Es una sobrecarga de preocupaciones”, resumió, y remarcó que, cuando no se canaliza, termina afectando el rendimiento y el bienestar emocional.

El estrés también puede ser necesario

Lejos de demonizarlo, el experto sostuvo que el estrés cumple una función. “Necesitamos estrés, pero regulado”, afirmó. Para explicarlo, utilizó una metáfora: “Imagínense un velocímetro”.

De acuerdo a lo que describió, entre 0 y 90 la persona se encuentra apática, sin energía; entre 130 y 220, el nivel de estrés es excesivo y perjudicial. El punto óptimo está entre 90 y 130, donde aún es posible verbalizar lo que uno siente y pedir ayuda.

En ese sentido, destacó la importancia de poner en palabras lo que sucede. “Verbalizar es importante, sea un proceso corto o largo”, dijo, y explicó que expresar el malestar permite descomprimir la carga emocional antes de que se vuelva inmanejable. La ansiedad y el estrés son dos de las enfermedades más comunes de la época moderna

Escucharse para regular

Sosa remarcó que la clave para regular el estrés está en el autoconocimiento. “La pregunta clave es cómo me siento”, subrayó. Según explicó, una persona puede comenzar el día con confianza y, ante un mensaje o una situación puntual, experimentar un cambio brusco en su estado emocional.

Por eso, recomendó “escanearse constantemente”. “Nuestro tablero de control es el cuerpo”, afirmó, y precisó que las señales físicas y emocionales funcionan como alertas tempranas. Aprender a detectarlas a tiempo permite ajustar el ritmo, pedir apoyo y evitar que la sobrecarga se transforme en un problema mayor.

La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
