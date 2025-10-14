Opinión
14 de octubre de 2025
79°nubes dispersas
Estilos de vida
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estudio: el estrés causado por una agresión sexual puede “desconectar” áreas del cerebro

Las víctimas además pueden llegar a sufrir de estrés postraumático

14 de octubre de 2025 - 9:51 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
El estudio, liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado en el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se celebra en Ámsterdam, se basa en la comparación de imágenes cerebrales de 40 mujeres con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año y 45 casos control. (Zoilo Carrillo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Entre el 17% y el 25% de las mujeres sufre una agresión sexual en algún momento de su vida y el 70% de ellas padece trastorno de estrés postraumático (TEPT). Un equipo de investigadores ha demostrado que parte de estas mujeres pierde la conexión entre dos áreas claves del cerebro.



Los científicos, del Hospital Clínic de Barcelona (noreste de España), han constatado cómo la comunicación habitual entre dos áreas importantes del cerebro implicadas en el procesamiento y el control de las emociones, la amígdala y la corteza prefrontal, desaparece casi por completo en las víctimas de una agresión sexual.

El estudio, liderado por la doctora Lydia Fortea y presentado en el congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología que se celebra en Ámsterdam, se basa en la comparación de imágenes cerebrales de 40 mujeres con TEPT tras una agresión sexual ocurrida en el último año y 45 casos control.

Los doctores les hicieron resonancias magnéticas cerebrales, en estado de reposo, para observar la conectividad cerebral y su relación con los síntomas depresivos y de TEPT.

Los resultados mostraron que en 22 de las 40 mujeres víctimas de una agresión sexual la comunicación entre la amígdala, que ayuda a procesar emociones como el miedo y la ansiedad, y la corteza prefrontal, que regula esas emociones, había caído a cero o casi cero.

“Cuando esta conexión se debilita, el cerebro puede tener dificultades para gestionar las respuestas al miedo o regular las emociones, lo que podría explicar por qué las personas con TEPT suelen experimentar miedo intenso y cambios de humor”, explica Fortea en un comunicado.

A juicio de la doctora, el resultado respalda la idea de que el TEPT tras una agresión sexual está relacionado con problemas en los circuitos cerebrales que regulan las emociones y el miedo.

Atención temprana

“Una de las cosas que haremos ahora es ver si estas alteraciones de la conectividad tras una agresión sexual podrían ayudar a predecir la respuesta al tratamiento del TEPT. Si fuera así, podríamos identificar tempranamente qué pacientes corren el riesgo de tener peores secuelas e intensificar los esfuerzos clínicos para ayudarles”, añade.

A pesar de que la violencia sexual es una de las formas más extendidas de trauma que afectan a las mujeres, la mayoría de las investigaciones sobre el TEPT se ha centrado en otros tipos de trauma, como la guerra y ya habían revelado cambios en la forma en la que se comunica el cerebro.

“Este es uno de los primeros, y sin duda el más amplio, estudios de conectividad que analiza el trastorno por estrés postraumático en agresiones sexuales a adolescentes y mujeres adultas”, señalan los autores.

Sea por la causa que sea, el TEPT se asocia con síntomas depresivos graves y pensamientos suicidas intensos.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
