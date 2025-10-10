Opinión
10 de octubre de 2025
Estilos de vidaFamilia
Conoce cómo calcular correctamente el equivalente de edad humana en los gatos

Conocer la edad real de un felino permite adaptar su alimentación, cuidados y rutina de salud según su etapa de vida

10 de octubre de 2025 - 4:26 PM

Conocer la edad real de un gato en comparación con la de un ser humano permite ajustar su cuidado, alimentación y rutina de salud de manera más adecuada. Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo (Xavier Araújo)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los gatos, al igual que los perros, se destacan por ser animales de compañía excepcionales, capaces de generar vínculos afectivos profundos con las personas.

Comprenderlos y atender sus necesidades es fundamental para garantizar su bienestar a lo largo de toda su vida. En este sentido, conocer la edad real de un gato en comparación con la de un ser humano permite ajustar su cuidado, alimentación y rutina de salud de manera más adecuada.

Según los expertos, esta fórmula permite tener una idea más clara de la etapa de vida en la que se encuentra el gato y, en consecuencia, ajustar su cuidado, alimentación y rutina de salud de manera más efectiva. Sin dudas, comprender estas equivalencias ayuda a prevenir problemas de salud comunes en cada etapa, desde la juventud activa hasta la adultez avanzada, y a ofrecerles un entorno que se adapte a sus necesidades físicas y emocionales.

A diferencia de los perros, el cálculo de la edad felina sigue un patrón particular. El primer año de vida de un gato equivale a 15 años humanos, mientras que el segundo suma otros nueve años. A partir del tercer año, cada año adicional corresponde aproximadamente a cuatro años humanos, lo que permite hacer un seguimiento más preciso de su desarrollo y envejecimiento.

El comportamiento de los gatos puede alertar sobre posibles padecimientos de enfermedades.
El comportamiento de los gatos puede alertar sobre posibles padecimientos de enfermedades. (Xavier Araújo)

La fórmula en cuestión es la siguiente:

  • 1 año = 15 humanos.
  • 2 años = 24 humanos.
  • 3 años = 28 humanos.
  • Cada año extra = +4 humanos.

Conocer la edad real de un gato en términos humanos resulta fundamental para brindarle los cuidados que necesita en cada etapa de su vida. Este método es ideal para tomar las decisiones sobre su alimentación, revisiones veterinarias y actividades diarias. De esta manera, se asegura no solo su salud física, sino también su bienestar emocional, lo que garantiza que cada fase de su vida esté acompañada del cuidado y la atención que merece.

El comportamiento de los gatos puede alertar sobre posibles padecimientos de enfermedades.

Además de conocer la edad de un gato, es crucial prestar atención a ciertas señales que pueden indicar problemas de salud y garantizarle los cuidados necesarios. En este sentido, el veterinario Juan Jovet, a través de su cuenta de TikTok, compartió consejos para concienciar sobre la detección temprana de comportamientos que podrían ser graves si no se atienden a tiempo.

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) publicó y abrió a comentarios una revisión del Plan de Manejo de Gatos Realengos en el sitio histórico del Viejo San JuanEntre los cambios incluidos se incluye que la remoción de los felinos estaría a cargo de una organización de bienestar animal seleccionada por la dependencia federal.El destino de los felinos "poco socializados o poco saludables estaría determinado por el mejor juicio profesional de la organización de bienestar animal, de acuerdo con el plan de implementación de NPS y las leyes de bienestar animal y especies invasoras de Puerto Rico, y podría incluir la eutanasia, similar a las prácticas actuales".
1 / 9 | Fotos | Analizan cómo atajar el problema de gatos realengos en el Viejo San Juan. El Servicio de Parques Nacionales (NPS) publicó y abrió a comentarios una revisión del Plan de Manejo de Gatos Realengos en el sitio histórico del Viejo San Juan - VANESSA SERRA DIAZ

Señales de alerta

Apatía continua: puede reflejar problemas renales, hepáticos, cardíacos o infecciones severas que requieren atención urgente.

Dificultad para orinar o sangre en la orina: asociada a infecciones urinarias, cálculos o bloqueos de la uretra, situaciones que pueden derivar en complicaciones críticas si no se tratan a tiempo.

Problemas respiratorios: pueden ser causados por infecciones virales o bacterianas, enfermedades cardíacas, asma felina, insuficiencia pulmonar o cuerpos extraños en las vías respiratorias.

Vómitos intensos: pueden indicar deshidratación, bloqueo intestinal u otros problemas graves de salud.

Estar atentos a estas señales y actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia en la salud y bienestar de los gatos. Asimismo, detectar este tipo de comportamientos anormales permite intervenir de manera temprana, prevenir complicaciones graves y garantizar que nuestros felinos disfruten de una vida larga, saludable y plena junto a sus familias.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
