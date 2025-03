¿Por qué lo que los gatos eligen dormir con sus dueños?

Además, compartir la cama con un gato no solo estrecha la relación humano-mascota, sino que también aporta beneficios como la reducción del estrés, mayor sensación de compañía e incluso la facilidad para conciliar el sueño gracias a la presencia tranquilizadora de un compañero silencioso y cariñoso, explica un artículo de Sleep Foundation .

No obstante, esta práctica puede presentar algunos inconvenientes. Existen personas cuya calidad del sueño se ve afectada por los movimientos nocturnos del gato. Además, quienes sufren alergias o asma deben ser cautelosos, al igual que quienes tengan especial preocupación por la higiene, dado que los gatos pueden llevar suciedad o pelos a la cama.

Cinco motivos por los cuales los gatos eligen dormir con sus cuidadores

Consejos para evitar dormir con los gatos

En general, los veterinarios coinciden en que dormir con gatos no es perjudicial y no requiere corrección, salvo en situaciones puntuales en las que afecte negativamente el descanso o existan problemas de salud. En tales casos, o que el dueño simplemente no quiera compartir su cama, podría ser necesario establecer límites más claros.