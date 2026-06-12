¿Cuándo un dolor de cabeza es señal de alarma para acudir a una sala de emergencias?

Cuando sufres de un dolor de cabeza, es una señal de alarma de que algo no está bien. Cabe destacar que estos ocurren en la presencia o en la ausencia de problemas neurológicos.

Los trastornos por dolor de cabeza afectaron a casi 3,000 millones de personas en todo el mundo en 2023, según un análisis que forma parte del estudio Global Burden of Disease 2023. Esto significa que casi una de cada tres personas, cifra sin cambios desde 1990, ocuparon el sexto lugar entre las causas de pérdida de salud, según una investigación publicada en The Lancet Neurology.

“Tener un dolor de cabeza no es una garantía de que haya un problema en el cerebro. Hay mucha gente que le duele la cabeza por distintos motivos. Hay dolores de cabeza que se manifiestan ya sea por problemas en la boca, los dientes, la mandíbula o por problemas musculares en el cuello. Todo eso se puede estar reflejándose y manifestándose como un dolor de cabeza”, expresó el neurocirujano Rodolfo Alcedo en entrevista con El Nuevo Día.

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Es un síntoma bastante general, pero ¿cuándo un dolor de cabeza es extremadamente peligroso? El especialista destaca que la intensidad de ese dolor es la señal de alarma número uno y si es descrito como “el dolor más fuerte que haya sentido la persona en su vida”. Asegura que eso es una señal de que tienes que salir corriendo a una sala de emergencias.

“Cuando el dolor de cabeza está asociado a otros síntomas como: problemas para entender, hablar, mover un lado del cuerpo, alteración de la conciencia, o movimientos involuntarios como una convulsión, relajamiento de esfínteres (apertura o pérdida de contracción en los músculos que normalmente se mantienen cerrados para retener líquidos o desechos). Cuando estas cosas van asociadas al dolor de cabeza, se convierte en una emergencia neurológica, por ende, una emergencia médica. Tienen que acudir a la sala de emergencia para investigar por qué ese paciente está pasando por eso”, explicó este especialista, que lidera el Centro de Neurociencias del Sistema de Salud Menonita en Caguas.

Personas que sufren accidentes cerebrovasculares, que se dividen entre químicos y hemorrágicos, siendo estos últimos los más comunes, pueden sufrir hemorragias subaracnoideas.

“Cuando son no traumáticas, el 80% de las veces de las hemorragias subaracnoideas es por un aneurisma roto. Hay otras patologías que causan hemorragias subaracnoideas, pero la mayoría son aneurismas que se rompen y las personas tienen este sangrado. Esos pacientes se quejan del peor dolor de cabeza de su vida”, informó.

Si el dolor de cabeza no es tan intenso, otro factor determinante al que hay que estar atento es si es constante y persistente. “Si es un dolor de cabeza que no mejora con absolutamente nada, hay que atenderlo. Puede que no sea intenso, pero si la sintomatología no cede, es algo que hay que investigar por qué esa persona está teniendo ese dolor”, puntualizó a la vez que aclaró los neurólogos son los que especializan en los dolores de cabeza.

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Aquellos pacientes que tienen un problema en el cerebro, asegura que les va a doler la cabeza en muchas ocasiones.

“Lo interesante es que el cerebro no duele como tal, lo que duele es la dura, que es lo que cubre el cerebro, que tiene inervación sensorial. Hay nervios que salen del cerebro hacia la cara, que también tienen fibras sensitivas, sensoriales, que pueden interpretar estímulos como dolor. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino (trastorno de dolor crónico que afecta el nervio trigémino, encargado de la sensibilidad en el rostro), eso es un dolor exquisito y eléctrico, que da en la cara de personas y puede ser causado por varias cosas, entre ellas una arteria o una vena que esté en contacto con ese nervio trigémino”, amplió el especialista.

No obstante, antes los síntomas que produce este síndrome de dolor facial, que es bien particular, usualmente las personas comienzan a investigar si tiene que ver con los dientes para ir descartando y saber de dónde procede ese dolor.

“A ese dolor de cabeza, le llaman ‘la enfermedad del suicidio’, porque el dolor es tan intenso y tan desesperante que los pacientes consideran quitarse la vida a veces cuando no encuentran una salida al dolor. Me consta ver el sufrimiento de estas personas y es impresionante”, admitió.

Cabe señalar que el estrés es un causante importante del dolor. Según indicó, la tensión emocional causa espasmos musculares y los músculos que están, ya sea en el cuero cabelludo o el cuello. Por tanto, cualquier tipo de tensión se va a reflejar como un dolor de cabeza.

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“Hay otro tipo de dolor de cabeza, la migraña. Los síndromes migrañosos son otro tipo de dolor de cabeza distinto y esos son atendidos por los neurólogos generales y neurólogos especialistas en dolor de cabeza. Al presente, hay un montón de terapias nuevas y un grupo de neurólogos especialistas en dolores de cabeza en Puerto Rico que están bien avanzados en los tratamientos”, añadió.

¿Cuándo debes ser atendido por un neurocirujano?

El doctor Alcedo orienta que cuando un paciente llega a un neurocirujano es porque ya ha sido referido no necesariamente por un neurólogo, pero sí por otro especialista que evalúa y descubre que necesita una atención neuroquirúrgica.

“Hay una diferencia entre la neurología clínica y la neurocirugía, no atendemos las mismas condiciones. Aunque hay condiciones que están solapadas, que sí vemos juntos y nos colaboramos, hay otras que yo no atiendo del todo porque no están en el alcance de mi práctica.