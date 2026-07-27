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Experto en longevidad da las claves para dormir mejor

La luz, la temperatura y los hábitos nocturnos influyen en la calidad del descanso

27 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Son muchos los factores que influyen en la calidad del sueño. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para cuidar la salud y mantener un buen rendimiento tanto físico como mental.

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Los especialistas destacan que un descanso adecuado favorece la concentración, mejora la capacidad de recuperación del organismo y permite afrontar las actividades diarias con mayor energía. Sin embargo, más allá de la cantidad de horas de sueño, un experto puso el foco en otro aspecto clave: la forma en la que dormimos y los hábitos que acompañan ese momento.

Marcos Vázquez, divulgador de salud y especialista en longevidad, destacó la importancia del descanso nocturno durante una charla con Uri Sabat en el pódcast "La Fórmula del Éxito". Para el experto, el sueño ocupa un lugar central dentro de la llamada “pirámide de la longevidad” y su calidad depende de dos factores principales: la sincronización del ritmo circadiano y la regulación de la temperatura corporal.

Según explicó, el organismo responde a ciertos estímulos naturales. “¿Qué pasaba en la sabana africana cuando se ponía el sol? Dos cosas: oscuridad y frío. Esas dos señales son lo que señaliza nuestro cerebro para decir que es el momento de dormir”, señaló.

Por ese motivo, Vázquez recomienda crear condiciones que favorezcan el descanso, como mantener una habitación oscura y ligeramente fresca. Además, explicó que el sauna, utilizada durante la tarde, puede tener un efecto positivo sobre el sueño porque ayuda al cuerpo a liberar calor y regular su temperatura: “Lo que hace tu cuerpo para regular la temperatura es enviar calor hacia las extremidades, hacia la piel, para refrigerar los órganos vitales. Después del sauna, tu cuerpo empieza a expulsar calor y eso es lo que hace que descanses mejor”.

Acuéstate siempre a la misma hora.No te acuestes después de comer.La temperatura de tu cuarto debe estar lo más fría posible, pues el ser humano tiende a dormir más fácil cuando la temperatura está en los 70 grados o un poquito menos.
1 / 10 | 10 consejos para aliviar el insomnio. Acuéstate siempre a la misma hora. - Archivo

Los hábitos que ayudan al cerebro a prepararse para dormir

Además de la temperatura, Vázquez destacó la importancia del ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia del organismo. Según explicó, para mantenerlo equilibrado es fundamental recibir más exposición a la luz durante el día y favorecer la oscuridad durante la noche. En ese sentido, advirtió que el uso de pantallas y luz artificial antes de dormir puede interferir con la producción de melatonina, una sustancia que, además de estar vinculada al sueño, definió como una “hormona antiinflamatoria y anticancerígena”.

Para favorecer un descanso de mayor calidad, el especialista recomienda incorporar una rutina previa al sueño que permita al cerebro identificar el momento de bajar el ritmo. También destacó la importancia de la alimentación: aconseja realizar cenas menos abundantes y dejar pasar entre dos y tres horas antes de acostarse, para evitar que la digestión interfiera con los procesos naturales que preparan al cuerpo para dormir.

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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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