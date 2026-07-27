Experto en longevidad da las claves para dormir mejor

Dormir bien es uno de los pilares fundamentales para cuidar la salud y mantener un buen rendimiento tanto físico como mental.

Los especialistas destacan que un descanso adecuado favorece la concentración, mejora la capacidad de recuperación del organismo y permite afrontar las actividades diarias con mayor energía. Sin embargo, más allá de la cantidad de horas de sueño, un experto puso el foco en otro aspecto clave: la forma en la que dormimos y los hábitos que acompañan ese momento.

Marcos Vázquez, divulgador de salud y especialista en longevidad, destacó la importancia del descanso nocturno durante una charla con Uri Sabat en el pódcast "La Fórmula del Éxito". Para el experto, el sueño ocupa un lugar central dentro de la llamada “pirámide de la longevidad” y su calidad depende de dos factores principales: la sincronización del ritmo circadiano y la regulación de la temperatura corporal.

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Según explicó, el organismo responde a ciertos estímulos naturales. “¿Qué pasaba en la sabana africana cuando se ponía el sol? Dos cosas: oscuridad y frío. Esas dos señales son lo que señaliza nuestro cerebro para decir que es el momento de dormir”, señaló.

Por ese motivo, Vázquez recomienda crear condiciones que favorezcan el descanso, como mantener una habitación oscura y ligeramente fresca. Además, explicó que el sauna, utilizada durante la tarde, puede tener un efecto positivo sobre el sueño porque ayuda al cuerpo a liberar calor y regular su temperatura: “Lo que hace tu cuerpo para regular la temperatura es enviar calor hacia las extremidades, hacia la piel, para refrigerar los órganos vitales. Después del sauna, tu cuerpo empieza a expulsar calor y eso es lo que hace que descanses mejor”.

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Los hábitos que ayudan al cerebro a prepararse para dormir

Además de la temperatura, Vázquez destacó la importancia del ritmo circadiano, que regula los ciclos de sueño y vigilia del organismo. Según explicó, para mantenerlo equilibrado es fundamental recibir más exposición a la luz durante el día y favorecer la oscuridad durante la noche. En ese sentido, advirtió que el uso de pantallas y luz artificial antes de dormir puede interferir con la producción de melatonina, una sustancia que, además de estar vinculada al sueño, definió como una “hormona antiinflamatoria y anticancerígena”.