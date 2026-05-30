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¿Dormir juntos o separados? Experto asegura que la pareja puede afectar el descanso

Las experiencias encontradas reabren la discusión sobre el bienestar nocturno y la convivencia

30 de mayo de 2026 - 11:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El especialista explicó que las parejas suelen tener distintas necesidades a la hora de dormir. (Shutterstock)
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El pediatra y neurofisiólogo español Eduard Estivill aseguró que dormir en pareja puede afectar negativamente la calidad del sueño debido a factores como los ronquidos, las diferencias de temperatura corporal y los movimientos durante la noche.

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Sus declaraciones, realizadas en el pódcast Zoom Out, generaron un intenso debate en redes sociales entre quienes apoyan la idea de dormir separados y quienes consideran fundamental compartir la cama con su pareja.

Durante la entrevista, el fundador de la Clínica del Sueño Estivill explicó que dormir solo puede ofrecer más beneficios para el descanso nocturno. “Si duermes solo tienes todas las ventajas del mundo. Porque puedes roncar y no molestar. Porque puedes dar sacudidas y no molestas. Porque te puedes levantar a hacer pipí cuando quieras y molestar al de al lado”, señaló.

Las diferencias de hábitos pueden alterar el descanso

El especialista explicó que las parejas suelen tener distintas necesidades a la hora de dormir, algo que puede provocar interrupciones constantes durante la noche y afectar la higiene del sueño.

“Dormir juntos es muy amoroso. Muy amoroso. Pero en primer lugar, cada uno tiene una temperatura distinta. Uno tiene frío, el otro tiene calor”, comentó.

Además, indicó que los rituales previos al descanso y ciertos problemas respiratorios también influyen en la convivencia nocturna. “A uno le gusta dormir a una temperatura, al otro a otra. Después, uno necesita unos rituales para dormir y otro no tanto. Y después va y respiramos fuerte algunos. ‘¡Gírate! ¡Que roncas!’. Y así toda la noche”, ejemplificó.

El cuerpo necesita espacio para descansar mejor

Desde una perspectiva científica, Eduard Estivill sostuvo que el cuerpo humano necesita espacio suficiente para lograr un descanso reparador durante varias horas consecutivas.

“Desde el punto de vista amoroso, afectivo o romántico, dormir juntos es genial, pero ¿cuánto tiempo aguantamos durmiendo juntos? ¿Tú eres capaz de dormir con toda tu pareja pegada durante ocho horas de tu vida? Es imposible”, afirmó.

El médico también vinculó la posibilidad de dormir en habitaciones separadas con el nivel de confort y la situación económica de cada hogar. “La gente, cuanto más dinero tiene, más confort tiene, y los reyes duermen separados. ¿Por qué? Bueno, pues porque se duerme mejor”, indicó.

Debate en redes sociales sobre dormir separados

Las declaraciones del especialista se viralizaron rápidamente y generaron opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la viabilidad de tener habitaciones separadas debido al tamaño y costo actual de las viviendas.

“Visto así y con los pisos cada vez más caros y pequeños, ¿en serio la gente puede tener dos habitaciones para que cada uno duerma distanciado del otro?”, escribió una usuaria.

Otras personas respaldaron la postura del experto y compartieron experiencias personales relacionadas con una mejora en la calidad del descanso y el bienestar diario.

“Desde que hemos empezado a dormir en habitaciones separadas con mi pareja, duermo mejor”, comentó otra usuaria.

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