Los alimentos que debes evitar antes de acostarse para ayudar a la digestión

Algunos alimentos que las personas consumen en la noche generan efectos positivos, como un sueño mejor regulado y un mejor estado de ánimo durante el período nocturno. Sin embargo, ingerir ciertas comidas antes de acostarse también provoca efectos negativos en la salud y el bienestar, explicaron los Institutos Nacionales de Salud.

“Hay ciertos alimentos que, por su composición, favorecen el sobrepeso e indigestión, sobre todo al llegar la noche. Estos son los que debes evitar”, explicó la nutrióloga Mónica Maza.

Aunque es normal que algunas personas sientan antojo de comer algo a medianoche, deben tener en cuenta que este hábito afecta negativamente el sueño y la digestión.

Durante el descanso nocturno, el cuerpo entra en una fase de recuperación y restauración, ya que en ese momento el organismo se encarga de regenerar la piel, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés, de acuerdo con el sitio mencionado anteriormente.

Estos son los alimentos que debe evitar por la noche

Según el sitio ‘Vilardell Digest’, hay ciertos alimentos que las personas deben evitar consumir durante la noche, entre los que se encuentran:

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Verduras crucíferas

Las verduras crucíferas, como el brócoli, la coliflor y la col, no son recomendables antes de dormir, pues aunque son beneficiosas para la salud en general, su alto contenido de fibra alimentaria puede dificultar la digestión, lo que afecta la calidad del sueño.

Helados y azúcares elevados

Otros de los alimentos que las personas deben evitar son aquellos con un alto contenido de azúcar, como el helado, debido a su alto nivel de grasa, ya que suelen moverse con lentitud en el sistema digestivo.

“El azúcar puede provocar picos de energía que dificultan que la persona se relaje y concilie el sueño con facilidad. Por ello, la combinación entre azúcar y grasa presente en los helados altera el descanso, en vez de favorecerlo”, explica el portal.

Los helados contienen grasas que dificultan conciliar el sueño. (Shutterstock)

Frutas cítricas y los tomates

En esta lista también se encuentran las frutas cítricas y los tomates, que pueden tener un impacto negativo en el sueño. Esto se debe a que uno de sus componentes principales es la tiramina, un tipo de aminoácido que aumenta la actividad del cerebro y retrasa el sueño.

Las frutas cítricas generan acidez y ardor en el estómago durante la noche. ( Wanda Liz Vega )

Aunque el portal hace mucho énfasis en que los cítricos son saludables para el organismo, recomienda evitar su consumo durante la noche, debido a que generan acidez y ardor en el estómago.

Alcohol

Las bebidas alcohólicas tampoco son recomendables. Aunque muchas personas piensan que una copa de vino ayuda a descansar mejor, lo cierto es que al despertar suelen sentir cansancio.

De igual manera, favorece la aparición de acidez estomacal o reflujo durante la noche, ya que el alcohol relaja el esfínter esofágico. Por ello, su ingesta no se recomienda en horas nocturnas.

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Las bebidas alcohólicas no deben consumirse en la noche.

Embutidos

A pesar de que los embutidos resultan apetecibles y forman parte habitual de las cenas, algo que se debe tener en cuenta es que este tipo de alimentos, por su alto contenido de grasa y aditivos, no son beneficiosos para el organismo.

Los embutidos nunca se deben calentar en este electrodoméstico.