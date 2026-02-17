Siete alimentos esenciales para cuidar tu vista
Con el paso de los años, un consumo inadecuado de nutrientes esenciales puede ocasionar distintos problemas relacionados con la salud visual
17 de febrero de 2026 - 11:18 PM
Mantener una alimentación sana y equilibrada es importante para cuidar la salud en general, y los ojos no son la excepción. Aunque la dieta por sí sola no puede curar nuestros problemas de visión, sí está relacionada con un menor riesgo de padecer algunas enfermedades oculares.
Las revisiones periódicas son esenciales para detectar a tiempo patología oftalmológica, pero una alimentación adecuada nos puede ayudar a mantener la salud de nuestros ojos.
Y aunque no podemos esperar que una dieta cure nuestros problemas de visión, “sí está directamente relacionada con un menor riesgo de padecer patologías oculares”. Según los especialistas del grupo oftalmológico Miranza, “los alimentos que consumimos influyen en la salud ocular de ahí que incidamos en la importancia de llevar una dieta variada y balanceada”.
La vitamina A, C, E, el zinc, los ácidos grasos omega-3, la luteína y la zeaxantina son los siete nutrientes claves para evitar la pérdida de vista.
La Dra. Teresa Iradier, oftalmóloga, especialista en Ojo Seco en IMO Grupo Miranza, explica que, “con el paso de los años, un consumo inadecuado de nutrientes esenciales puede ocasionar distintos problemas relacionados con la salud visual. Por ello, para favorecer el bienestar a largo plazo, resulta fundamental adoptar hábitos alimentarios de vida saludables”.
Un consumo elevado de productos refinados, grasas trans, carnes procesadas o alcohol puede favorecer la aparición de problemas metabólicos, así como deterioro de ciertas estructuras del ojo. Por ello, la Dra. Iradier señala que “regular la ingesta de alimentos que pueden dañar la salud, priorizando así opciones más nutritivas, es una medida fundamental para proteger la visión a largo plazo”.
La alimentación desempeña un papel clave en la salud ocular, aportando vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a proteger la retina, prevenir daños y mantener un buen funcionamiento de los ojos a lo largo de los años.
En este sentido, los especialistas de Miranza nos recuerdan que estos alimentos son beneficiosos, pero no milagrosos por lo que si queremos cuidar nuestros ojos, lo más adecuado será acudir a las revisiones oculares al menos una vez al año.
“Solo las revisiones periódicas nos permiten detectar a tiempo alteraciones y prevenir que deriven en patologías más serias, ya que muchas enfermedades oculares no presentan síntomas en sus fases iniciales. Un control profesional regular es esencial para actuar de forma precoz y proteger la salud visual a largo plazo” insiste la oftalmóloga.
