Últimas Noticias
Nutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Siete alimentos esenciales para cuidar tu vista

Con el paso de los años, un consumo inadecuado de nutrientes esenciales puede ocasionar distintos problemas relacionados con la salud visual

17 de febrero de 2026 - 11:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La alimentación desempeña un papel clave en la salud ocular, aportando vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a proteger la retina, prevenir daños y mantener un buen funcionamiento de los ojos a lo largo de los años. (Amalia González Manjavacas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Mantener una alimentación sana y equilibrada es importante para cuidar la salud en general, y los ojos no son la excepción. Aunque la dieta por sí sola no puede curar nuestros problemas de visión, sí está relacionada con un menor riesgo de padecer algunas enfermedades oculares.

Las revisiones periódicas son esenciales para detectar a tiempo patología oftalmológica, pero una alimentación adecuada nos puede ayudar a mantener la salud de nuestros ojos.

Y aunque no podemos esperar que una dieta cure nuestros problemas de visión, “sí está directamente relacionada con un menor riesgo de padecer patologías oculares”. Según los especialistas del grupo oftalmológico Miranza, “los alimentos que consumimos influyen en la salud ocular de ahí que incidamos en la importancia de llevar una dieta variada y balanceada”.

La vitamina A, C, E, el zinc, los ácidos grasos omega-3, la luteína y la zeaxantina son los siete nutrientes claves para evitar la pérdida de vista.

La Dra. Teresa Iradier, oftalmóloga, especialista en Ojo Seco en IMO Grupo Miranza, explica que, “con el paso de los años, un consumo inadecuado de nutrientes esenciales puede ocasionar distintos problemas relacionados con la salud visual. Por ello, para favorecer el bienestar a largo plazo, resulta fundamental adoptar hábitos alimentarios de vida saludables”.

Un consumo elevado de productos refinados, grasas trans, carnes procesadas o alcohol puede favorecer la aparición de problemas metabólicos, así como deterioro de ciertas estructuras del ojo. Por ello, la Dra. Iradier señala que “regular la ingesta de alimentos que pueden dañar la salud, priorizando así opciones más nutritivas, es una medida fundamental para proteger la visión a largo plazo”.

La alimentación desempeña un papel clave en la salud ocular, aportando vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos que ayudan a proteger la retina, prevenir daños y mantener un buen funcionamiento de los ojos a lo largo de los años.

Oftalmólogos de Miranza han seleccionado siete alimentos que aportan diferentes nutrientes esenciales para cuidar nuestra vista:

  1. Zanahoria: el clásico conocido del que sabemos sus múltiples propiedades beneficiosas para nuestros ojos. Rica en vitamina A, crucial para la salud de la retina y la visión nocturna, luteína y vitamina E, que ayudan a prevenir cataratas.
  2. Pescado azul: alimentos como las sardinas, el salmón o el atún son una fuente excelente de ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA). Estos lípidos son fundamentales para el correcto funcionamiento de la retina y se ha demostrado que ayudan a prevenir la sequedad ocular y a reducir el riesgo de degeneración macular.
  3. Frutos secos: las nueces, las almendras o los pistachos aportan grandes cantidades de vitamina E, un potente antioxidante que protege las células de los ojos del daño de los radicales libres y puede retrasar la formación de cataratas. Además, algunos también contienen zinc, que contribuye a mantener la salud de la retina.
  4. Cítricos y fresas: naranjas, limones, kiwis, pomelos o fresas son conocidos por su alto contenido en vitamina C (ácido ascórbico). Esta vitamina es un antioxidante clave que ayuda a proteger la vista contra el daño oxidativo y es esencial para la formación y mantenimiento del colágeno, una proteína estructural presente en la córnea.
  5. Huevo: es un alimento muy completo para la vista, especialmente por su yema. Es rico en luteína y zeaxantina, dos carotenoides que actúan como un filtro solar natural, protegiendo a la mácula del daño de la luz azul. También contiene zinc y vitamina A.
  6. Pimientos rojos: tanto crudos como cocidos, son una de las fuentes más ricas en vitamina C por ración. Como sabemos, este antioxidante ayuda a proteger los vasos sanguíneos de los ojos, reduciendo el riesgo de cataratas. También aportan vitaminas A y E.
  7. Verduras de hoja verde: espinacas, col rizada (kale), acelgas y brócoli son verdaderos superalimentos para la salud ocular. Son una de las fuentes más altas de los carotenoides luteína y zeaxantina, que se concentran en la mácula del ojo para protegerla de la luz dañina.

En este sentido, los especialistas de Miranza nos recuerdan que estos alimentos son beneficiosos, pero no milagrosos por lo que si queremos cuidar nuestros ojos, lo más adecuado será acudir a las revisiones oculares al menos una vez al año.

“Solo las revisiones periódicas nos permiten detectar a tiempo alteraciones y prevenir que deriven en patologías más serias, ya que muchas enfermedades oculares no presentan síntomas en sus fases iniciales. Un control profesional regular es esencial para actuar de forma precoz y proteger la salud visual a largo plazo” insiste la oftalmóloga.

Salud visual
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
