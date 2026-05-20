Raymond Arrieta acepta un nuevo reto

La organización de Lola Challenge anunció con entusiasmo en el programa “Día a Día” de Telemundo que el comunicador y filántropo puertorriqueño Raymond Arrieta será el padrino oficial de la 12.ª edición del Lola Challenge Weekend.

Para continuar el compromiso de esta iniciativa deportiva con las causas que transforman vidas en Puerto Rico, se informó que la edición de este año tendrá como entidad beneficiaria a la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, instituciones que durante décadas han brindado esperanza, tratamiento y acompañamiento a miles de pacientes y familias puertorriqueñas.

Reconocido por décadas de trabajo incansable en favor de pacientes y familias que enfrentan el cáncer, se destacó que Arrieta representa perfectamente el espíritu solidario, humano y comunitario que define a Lola Challenge desde sus inicios.

Se indicó que su presencia como padrino no solo honra la misión del evento, sino que también inspira a continuar uniendo esfuerzos por quienes más lo necesitan. “Estoy agradecido enormemente que me hayan elegido y me comprometo a hacer el Lola Challenge caminando”, comentó el animador.

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“Nos llena de profunda alegría y gratitud que Raymond Arrieta se una a esta causa como padrino y que este año la fundación escogida sea la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y su Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez. Cada donación recibida se transforma en esperanza para nuestros pacientes y sus familias, permitiéndonos continuar nuestra misión de combatir el cáncer mediante la prevención, la detección temprana, el apoyo y el tratamiento médico integral. Gracias a iniciativas como esta, seguimos llevando servicios esenciales, educación y cuidado humano a quienes más lo necesitan”, expresó Odette Negrón, directora de la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer.

El anuncio se realizó en la tarde del miércoles durante el programa "Día a Día", de Telemundo, en el que Raymond Arrieta es uno de los presentadores. (Suministrada)

Por su parte, Omayra Borges, presidenta y fundadora del Lola Challenge Weekend, compartió un emotivo mensaje sobre la trayectoria y el impacto de Raymond Arrieta en Puerto Rico.

“Como presidenta y fundadora del Lola Challenge Weekend, y como una de las personas que tuvo el privilegio de presenciar desde aquel primer año —y por 16 años— la entrega, el sacrificio y la determinación con la que Raymond Arrieta comenzó a caminar por todo Puerto Rico impulsado por la esperanza de miles de pacientes y familias puertorriqueñas para recaudar fondos para el Hospital Oncológico, escoger esta institución hospitalaria como recipiente de la donación del Lola Challenge Weekend es, para nosotros, un acto de gratitud de todo un país", comunicó Borges.

De igual forma añadió que, “no existe mejor manera de honrar ese legado que seleccionando al Hospital Oncológico como recipiente de nuestra donación para esta 12.ª edición del Lola Challenge Weekend, así como nombrar padrino a nuestro querido Raymond Arrieta. Este año, cada pisada de las 10,500 personas que correrán el Lola brindará esperanza, vida y mayores recaudos. A nombre de todo un país y de todas las generaciones le decimos ‘gracias, Raymond’. Todo un país te ama y vive en profundo agradecimiento por todo lo que continúas haciendo’”, recalcó la presidenta de Lola Challenge Weekend.

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“Este año, apoyar al Hospital Oncológico tiene un significado profundamente especial para nosotros porque representa esperanza para miles de familias puertorriqueñas. Contar con Raymond Arrieta en esta iniciativa fortalece nuestro mensaje de solidaridad, resiliencia y compromiso con Puerto Rico”, comentó por su parte Zenaida Gutiérrez, directora ejecutiva de Run Like a Lola, Inc.