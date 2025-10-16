Nuevos cambios en las rutas del Lola Challenge Weekend 2025

¡Hay cambio de rutas nuevamente! Este miércoles, el equipo organizador del Lola Challenge Weekend 2025 anunció los detalles de transporte y logística, incluyendo el cambio en las rutas en el evento deportivo, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de noviembre y que durante los tres días tendrá como llegada al icónico Fuerte San Felipe del Morro.

Este evento, que se ha celebrado por los pasados 11 años, en esta edición contará con una participación de sobre 10,500 personas inscritas, que además de promover la salud y el bienestar, la organización destinará los recaudos a la Fundación ALS de Puerto Rico, que se dedica a apoyar a pacientes diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS, en inglés), así lo destacó Maricarmen Crespo, directora de Run Like a Lola, Inc.

Los atletas de todo Puerto Rico y aquellos que nos visiten de otros países, podrán utilizar libre de costo el Tren Urbano, el cual estará operando desde la 1:00 de la madrugada durante esos días para llevarlos hasta la estación del Sagrado Corazón, en Santurce.

De acuerdo con la directora ejecutiva de la organización, Zenaida Gutiérrez, en una alianza con la Autoridad de Transporte Integrado, desde dicha estación los participantes y acompañantes podrán utilizar el servicio de guaguas, que los llevará hasta los diversos puntos de salida, según el día. Será la misma logística de regreso, partiendo las guaguas desde la Avenida Constitución, frente a la Casa Olímpica, hacia la estación del Sagrado Corazón.

En conferencia de prensa celebrada en Don Rafa Boutique Hotel, se detallaron las rutas del 5K, 10K, y el medio maratón.

viernes, 7 de noviembre: 5K

Salida: Avenida Baldorioty de Castro, frente al monumento Román Baldorioty de Castro, justamente al lado de la Laguna de Condado. Ese primer tramo se correrá en dirección hacia la avenida Ashford, en ruta al Puente Dos Hermanos. Se gira a la derecha para tomar la avenida Muñoz Rivera que pasa por el frente del Escambrón y el Capitolio hasta girar a la derecha y subir por la calle Norzagaray. En esa dirección se llega hasta El Morro.

sábado, 8 de noviembre: 10K

Salida: Iniciará en el Puente Dos Hermanos, con dirección hacia Isla Verde por la Avenida Baldorioty de Castro. Tras conectar con la avenida de Diego y la Avenida Ashford, los corredores pasarán frente al Capitolio y doblarán a la derecha por la calle Norzagaray hasta llegar El Morro.

En esta ruta se establecerán cinco oasis estratégicos, desde la salida hasta la meta, incluyendo puntos de hidratación frente al Capitolio y en el Puente Dos Hermanos.

domingo, 9 de noviembre: Medio Maratón (21K)

Salida: Arrancará desde el área de El Escambrón, frente a lo que era el Hotel Normandie, y recorrerá varias zonas del área metropolitana: Ashford, Puente Dos Hermanos, Avenida Baldorioty de Castro, Capitolio y Viejo San Juan. Esta ruta dispondrá de 10 puntos de hidratación, con estaciones principales en Condado Plaza, Ashford con avenida de Diego, la Fuente Olímpica, el Capitolio y la meta en El Morro.

Por su parte, Omayra Borges, quien es la directora de Run Like a Lola, Inc., adelantó detalles del nuevo concepto de “merch” del evento, que incluirá artículos y experiencias exclusivas para los participantes, como un calzado (tenis) edición especial en colaboración con la marca deportiva Joma y una pulsera conmemorativa. El expo será celebrado el 5 y 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.