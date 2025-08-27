El Lola Challenge Weekend 2025 tendrá cuatro boricuas como padrinos de lujo

El Lola Challenge Weekend regresa a San Juan para su esperada edición del 2025, los días 7, 8 y 9 de noviembre y promete ser la celebración más grande de su historia.

Este año, el evento contará con cuatro personalidades puertorriqueñas muy queridas, como padrinos y madrinas: las actrices Karla Monroig, Adamari López, el actor Jasond Calderón y el creador de Mochileando, Wilson “Wil” Santiago Burgos.

Organizado por la entidad sin fines de lucro Run Like a Lola, Inc., el evento reúne tres carreras —5K, 10K y medio maratón— tendrá como escenario emblemático, el Fuerte San Felipe del Morro, aunque la ruta de los tres días fueron modificadas.

Además de promover la actividad física y la salud, principalmente en las mujeres de todas las edades, esta edición tendrá un fin benéfico, destinando los recaudos a la Fundación ALS de Puerto Rico, que apoya a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.

Según se informó, desde su inicio en 2015, el Lola Challenge ha experimentado un crecimiento acelerado en participación. En 2024 alcanzó más de 6,600 corredores, y para este 2025 se proyecta superar los 10 mil participantes, consolidándose como el evento deportivo de mayor expansión en la isla.

“Este evento no solo moviliza a miles de corredores, sino que también aporta grandemente a sectores clave como hotelería, gastronomía y el comercio local”, se detalló.

Los padrinos junto a parte de las organizadoras del Lola Challenge Weekend 2025. (Suministrada)

El evento también ofrecerá una agenda completa que incluirá, la Expo de salud y scondicionamiento físico en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con charlas, experiencias y exhibiciones.

Con un recorrido que une la historia del emblemático Viejo San Juan y las impresionantes vistas de su litoral, el Lola Challenge Weekend 2025 reafirma su valor como plataforma de bienestar, solidaridad y proyección internacional para Puerto Rico.

Impacto económico

Se reportó que, entre 2015 y 2024, los atletas internacionales y los participantes de municipios fuera del área metropolitana generaron alrededor de 40 mil reservaciones de hotel, con un ingreso estimado de $7.7 millones para la industria de hospedaje a corto plazo en la isla. A esto se suma un gasto en consumo cercano a los $11 millones en comercios y restaurantes, y más de $1.3 millones en impuestos recaudados.

Para la edición 2025, se señaló que el análisis económico de la organización proyecta que el impacto podría superar los $12 millones entre turismo y consumo, incluyendo más de $5 millones en ingresos para hospedería.

“Estas cifras confirman al Lola Challenge como un pilar del turismo deportivo en Puerto Rico y una oportunidad internacional que promueve la isla como destino de salud, deporte y cultura”, se amplió acerca del evento, que cuenta con el respaldo de importantes marcas e instituciones como aliados que sostienen la misión y aportan para hacer posible esta celebración.

