Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
89°ligeramente nublado
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Lola Challenge Weekend 2025 tendrá cuatro boricuas como padrinos de lujo

Los recaudos de esta edición irán destinados a la Fundación ALS de Puerto Rico, que apoya a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica

27 de agosto de 2025 - 2:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la edición del próximo Lola Challenge Weekend contará como padrinos y madrinas con Karla Monroig, Wilson “Wil” Santiago Burgos, Adamari López y Jasond Calderón. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El Lola Challenge Weekend regresa a San Juan para su esperada edición del 2025, los días 7, 8 y 9 de noviembre y promete ser la celebración más grande de su historia.

RELACIONADAS

Este año, el evento contará con cuatro personalidades puertorriqueñas muy queridas, como padrinos y madrinas: las actrices Karla Monroig, Adamari López, el actor Jasond Calderón y el creador de Mochileando, Wilson “Wil” Santiago Burgos.

Organizado por la entidad sin fines de lucro Run Like a Lola, Inc., el evento reúne tres carreras —5K, 10K y medio maratón— tendrá como escenario emblemático, el Fuerte San Felipe del Morro, aunque la ruta de los tres días fueron modificadas.

Además de promover la actividad física y la salud, principalmente en las mujeres de todas las edades, esta edición tendrá un fin benéfico, destinando los recaudos a la Fundación ALS de Puerto Rico, que apoya a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.

Según se informó, desde su inicio en 2015, el Lola Challenge ha experimentado un crecimiento acelerado en participación. En 2024 alcanzó más de 6,600 corredores, y para este 2025 se proyecta superar los 10 mil participantes, consolidándose como el evento deportivo de mayor expansión en la isla.

“Este evento no solo moviliza a miles de corredores, sino que también aporta grandemente a sectores clave como hotelería, gastronomía y el comercio local”, se detalló.

Los padrinos junto a parte de las organizadoras del Lola Challenge Weekend 2025.
Los padrinos junto a parte de las organizadoras del Lola Challenge Weekend 2025. (Suministrada)

El evento también ofrecerá una agenda completa que incluirá, la Expo de salud y scondicionamiento físico en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, con charlas, experiencias y exhibiciones.

Con un recorrido que une la historia del emblemático Viejo San Juan y las impresionantes vistas de su litoral, el Lola Challenge Weekend 2025 reafirma su valor como plataforma de bienestar, solidaridad y proyección internacional para Puerto Rico.

Impacto económico

Se reportó que, entre 2015 y 2024, los atletas internacionales y los participantes de municipios fuera del área metropolitana generaron alrededor de 40 mil reservaciones de hotel, con un ingreso estimado de $7.7 millones para la industria de hospedaje a corto plazo en la isla. A esto se suma un gasto en consumo cercano a los $11 millones en comercios y restaurantes, y más de $1.3 millones en impuestos recaudados.

Para la edición 2025, se señaló que el análisis económico de la organización proyecta que el impacto podría superar los $12 millones entre turismo y consumo, incluyendo más de $5 millones en ingresos para hospedería.

“Estas cifras confirman al Lola Challenge como un pilar del turismo deportivo en Puerto Rico y una oportunidad internacional que promueve la isla como destino de salud, deporte y cultura”, se amplió acerca del evento, que cuenta con el respaldo de importantes marcas e instituciones como aliados que sostienen la misión y aportan para hacer posible esta celebración.

Para más información y completar el proceso de inscripción pueden visitar su página oficial.

Tags
LolaCarrera pedestre
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: