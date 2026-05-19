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Por qué no recomiendan apoyar las carteras o mochilas en el piso

Además de una cuestión de higiene, existe una antigua creencia popular que relaciona este hábito con la pérdida de dinero y la mala energía

19 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al ser el lugar donde normalmente se guarda dinero, documentos y objetos personales importantes, más que un accesorio, la cartera también representa estabilidad económica, seguridad y prosperidad. (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Para muchas personas, apoyar una cartera o mochila en el piso es un gesto completamente normal. Sin embargo, otras lo evitan de manera casi automática, ya sea por cuestiones de limpieza o por una antigua superstición que lleva siglos transmitiéndose de generación en generación.

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La creencia popular sostiene que dejar el bolso en el suelo puede “alejar el dinero” o afectar la abundancia económica de quien lo hace. Aunque para algunos se trata de un mito, lo cierto es que esta tradición todavía sigue muy presente en distintos países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Dentro de muchas culturas, la cartera simboliza mucho más que un simple accesorio. Al ser el lugar donde normalmente se guarda dinero, documentos y objetos personales importantes, también representa estabilidad económica, seguridad y prosperidad. Por ese motivo, algunas corrientes consideran que colocarla en el piso implica “rebajar” o descuidar aquello que representa.

La creadora de contenido mexicana@Secretodebruja33, conocida por compartir rituales y creencias espirituales en TikTok, explicó que apoyar la cartera en el suelo puede atraer mala suerte económica.

“La cartera, el monedero, no se pone en el piso. Jamás. El piso energéticamente jala, absorbe por el poder de la gravedad. La energía de la gravedad jala. ¿Qué pasa? Quesi tú pones tu cartera, tu monedero, tu mochila, donde traes tu dinero, en el piso, tu dinero se te va a ir. Lo jala la tierra. No te va a durar”, afirmó en uno de sus videos virales.

Para muchas personas, apoyar una cartera o mochila en el piso es un gesto completamente normal. Sin embargo, otras lo evitan de manera casi automática, ya sea por cuestiones de limpieza o por una antigua superstición que lleva siglos transmitiéndose de generación en generación.

La creencia popular sostiene que dejar el bolso en el suelo puede “alejar el dinero” o afectar la abundancia económica de quien lo hace. Aunque para algunos se trata de un mito, lo cierto es que esta tradición todavía sigue muy presente en distintos países de Latinoamérica y otras partes del mundo.

Dentro de muchas culturas, la cartera simboliza mucho más que un simple accesorio. Al ser el lugar donde normalmente se guarda dinero, documentos y objetos personales importantes, también representa estabilidad económica, seguridad y prosperidad. Por ese motivo, algunas corrientes consideran que colocarla en el piso implica “rebajar” o descuidar aquello que representa.

Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, muchos especialistas en simbología y Feng Shui aseguran que la forma en que las personas tratan sus objetos vinculados al dinero puede influir psicológicamente en la relación que mantienen con sus finanzas.

¿Qué dice el Feng Shui sobre apoyar la cartera en el suelo?

Según el Feng Shui, disciplina oriental que busca armonizar la energía de los espacios, los objetos relacionados con la abundancia deben mantenerse ordenados, cuidados y alejados de lugares asociados a suciedad o desorden.

Desde esa mirada, apoyar una cartera en el piso simbolizaría descuido económico y pérdida de energía vinculada al dinero. Por el contrario, guardar bolsos, mochilas o billeteras en lugares elevados, limpios y organizados representaría una actitud más consciente hacia la prosperidad y el orden financiero.

Tags
FinanzasHigiene personalFeng Shui
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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