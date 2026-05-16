¿Cuándo debo hacerme la mamografía? Esto dicen los expertos

WASHINGTON - Decidir cuándo hacerse mamografías rutinarias es confuso. Algunos grupos de salud recomiendan que las mujeres comiencen a los 40 o 45 años, mientras que otro optó recientemente por la edad de 50 años. También difieren sobre si es mejor una vez al año o cada dos años.

Los consejos contradictorios se deben, al menos en parte, a que las directrices para el cernimiento del cáncer de mama están pensadas para mujeres con un riesgo medio y sin posibles síntomas de cáncer. Pero el cáncer de mama es tan frecuente que resulta difícil saber quién es realmente “normal” y cómo equilibrar los pros y los contras del cernimiento.

“El cáncer de mama no es una sola enfermedad”, afirma la Dra. Laura Esserman, de la Universidad de California en San Francisco. “Entonces, ¿cómo tiene sentido examinar a todo el mundo por igual cuando todo el mundo no tiene el mismo riesgo?”.

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Esserman dirige una investigación para comprender mejor los matices de quién tiene un riesgo bajo, alto o intermedio y, con el tiempo, ofrecer consejos de cernimiento más personalizados.

Este año se diagnosticará cáncer de mama a más de 320.000 mujeres en Estados Unidos, según la Sociedad Americana del Cáncer. Las tasas de mortalidad llevan décadas descendiendo, en gran medida gracias a la mejora de los tratamientos. Pero sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres estadounidenses, y los diagnósticos van en aumento.

De momento, aquí van algunas cosas que hay que saber.

Cuándo hacerse una mamografía

Las últimas directrices proceden del Colegio Americano de Médicos, que recomienda que las mujeres de riesgo medio de 50 a 74 años se hagan una mamografía cada dos años. En el caso de las mujeres de 40 a 49 años, las directrices recomiendan consultar con un médico los pros y los contras y, si optan por someterse a una mamografía, hacerlo cada dos años.

Este consejo, emitido el mes pasado, fue una sorpresa. La mayoría de los grupos sanitarios estadounidenses han instado a las mujeres a empezar antes, a partir de los 40 años. El influyente Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU. modificó recientemente su recomendación de empezar a hacerse mamografías cada dos años a los 40 años, en lugar de a los 50.

La Sociedad Americana contra el Cáncer lleva mucho tiempo recomendando mamografías anuales a las mujeres de entre 45 y 54 años, pero afirma que pueden empezar a los 40 años. A partir de los 55 años, la Sociedad Americana del Cáncer dice que las mujeres pueden pasar a hacerse mamografías cada dos años o seguir haciéndoselas anualmente.

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Las nuevas directrices del Colegio Americano de Médicos también indican que los médicos pueden preguntar a las mujeres de 75 años o más si desean interrumpir el cernimiento sistemático. Por el contrario, la Sociedad contra el Cáncer afirma que no hay motivo para dejar de hacerlo si siguen gozando de buena salud.

¿Por qué no se ponen de acuerdo los expertos?

Cuanto mayor sea el riesgo de que una mujer acabe desarrollando un cáncer de mama, más beneficios obtendrá de las revisiones más frecuentes. Pero más allá de algunos factores bien conocidos, como los genes BRCA1 o BRCA2 causantes del cáncer, a las mujeres les resulta difícil conocer su verdadero riesgo. La edad ha sido durante mucho tiempo un factor indirecto, ya que el riesgo de cáncer de mama aumenta a medida que la mujer envejece.

Las mamografías no son perfectas. A veces no detectan el cáncer o aparece un tumor agresivo después de una mamografía rutinaria. Pero las directrices intentan equilibrar los beneficios de la detección precoz del cáncer con los posibles perjuicios, como el estrés y el dolor de investigar puntos sospechosos que no resultan cancerosos.

“No estamos diciendo que las mamografías a los 40 años no sean beneficiosas”, advirtió la Dra. Carolyn Crandall, de la Universidad de California en Los Ángeles, que presidió el informe del Colegio Americano de Médicos. Pero “hay un equilibrio más estrecho entre los beneficios que se podrían obtener y los daños en las personas de 40 a 49 años”.

La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda empezar a hacerse mamografías anuales a los 45 años porque ha descubierto que la incidencia del cáncer de mama entre las personas de 45 a 49 años es mayor que a principios de los 40, más parecida a la que experimentan las personas de 50 a 54 años, según el investigador en salud pública Robert Smith, experto de la sociedad en detección precoz del cáncer.

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Lo que falta es una forma de saber si alguien tiene más probabilidades de desarrollar un cáncer de mama agresivo o uno de crecimiento lento, señaló Smith.

Cómo afectan las mamas densas a los consejos sobre mamografías

Casi la mitad de las mujeres mayores de 40 años tienen tejido mamario denso, lo que puede dificultar la detección de un tumor en una mamografía y aumentar ligeramente el riesgo de desarrollar cáncer.

Tras una mamografía, se informa a las mujeres sobre la densidad de sus mamas. Muchos expertos afirman que aún no está claro si las mujeres con mamas densas se beneficiarían de añadir ecografías o resonancias magnéticas a su cernimiento. Pero la nueva guía del Colegio Americano de Médicos aconseja considerar la mamografía 3D, lo que los médicos llaman tomosíntesis digital de mama o DBT.

El futuro del cernimiento del cáncer de mama

En el futuro, añadir una prueba genética -que analice algo más que los conocidos genes BRCA- junto con factores de riesgo más amplios podría ayudar a afinar el calendario óptimo de mamografías de las mujeres.

Un estudio reciente de casi 46,000 mujeres, denominado ensayo WISDOM, utilizó la edad, las pruebas genéticas, el estilo de vida, el historial médico y la densidad mamaria para clasificar a las mujeres en riesgo bajo, medio, elevado o alto. Ese nivel de riesgo determinó si debían esperar a los 50 años para empezar a hacerse mamografías, si debían hacérselas cada dos años o cada año, y al grupo de mayor riesgo se le indicó que se sometiera a pruebas de detección dos veces al año, una con una mamografía y otra con una resonancia magnética. Las exploraciones basadas en el riesgo se compararon con las mamografías anuales estándar.

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El cernimiento basado en el riesgo funcionó tan bien como el cernimiento anual, según informó el equipo de Esserman en la revista médica JAMA. Hubo una sorpresa: Alrededor del 30% de las mujeres cuyas pruebas genéticas indicaban un mayor riesgo no tenían familiares con cáncer de mama. Aunque se están realizando más investigaciones, Esserman espera que los primeros resultados empiecen a influir pronto en las directrices.

También se están diseñando herramientas de inteligencia artificial para evaluar el riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de mama en los próximos años a partir de los resultados de una mamografía, otra posible forma de determinar quién puede someterse a revisiones más o menos frecuentes.

Por ahora, las mujeres pueden hablar con sus médicos sobre familiares cercanos que hayan padecido cáncer, su propio estado general de salud y otros factores de riesgo, como si han tenido hijos y a qué edad.

Sea cual sea la edad y el intervalo de la mamografía que se elija, el mejor consejo es seguir haciéndola, afirma Smith, de la Sociedad contra el Cáncer: “El cernimiento mamario funciona mejor cuando se hace con regularidad”.

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