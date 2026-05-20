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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Puede el ébola diseminarse por el aire?

Este virus ha provocado más de 130 muertes sospechosas en Congo y Uganda

20 de mayo de 2026 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En una foto de archivo de 2018, un trabajador sanitario rocía desinfectante a su colega después de trabajar en un centro de tratamiento del ébola en Beni, al este del Congo. (Al-hadji Kudra Maliro)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Al presente, el virus del ébola en Congo y Uganda, ha provocado más de 130 muertes sospechosas, en momentos en que la propagación podría durar al menos otros dos meses mientras se intensifican los esfuerzos de ayuda para contenerla.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional, además del pasado martes expresar preocupación por la “escala y velocidad” del brote.

¿Puede el ébola diseminarse por el aire? Mayo Clinic informa que, a diferencia de un resfriado o la gripe, el virus del ébola no se propaga a través de pequeñas gotitas que permanecen en el aire después de que una persona infectada tose o estornuda. Esto significa que el virus que causa la enfermedad del ébola no se transmite a través del aire.

El virus del ébola, se propaga entre los seres humanos cuando una persona no infectada tiene contacto directo con los fluidos corporales de una persona que está contagiada con la enfermedad o que falleció. Las personas son contagiosas cuando desarrollan síntomas.

Cabe desatacar que este miércoles, la OMS indicó que el riesgo de propagación de esta enfermedad infecciosa grave es alta a nivel nacional y regional, pero baja a nivel global.

Los fluidos corporales que pueden transmitir el virus del Ébola incluyen los siguientes:

  • Sangre
  • Heces
  • Vómitos
  • Orina
  • Semen
  • Saliva
  • Leche materna
  • Fluidos vaginales
  • Fluidos relacionados con el embarazo
  • Lágrimas
  • Sudor

¿Cuál es la vía de transmisión?

Mayo Clinic señala que las investigaciones sugieren que lo más probable es que los huéspedes originales del virus del ébola sean los murciélagos de la fruta. Hay otros animales que se han contagiado, como chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque y puercoespines. No hay evidencia de que los mosquitos u otros insectos transmitan el virus del ébola.

Para los seres humanos, las fuentes de exposición a los fluidos corporales portadores del virus pueden ser:

  • Un animal infectado
  • Otra persona que tenga síntomas de la enfermedad o que haya fallecido por la enfermedad
  • Objetos contaminados, como vestimenta, ropa de cama, picaportes, agujas y otros equipos médicos u otras superficies

Según se informa, una vez que la persona se haya recuperado, el virus a menudo se puede detectar durante varios meses en determinados fluidos corporales, como el semen, la leche materna y la orina.

El virus ingresa en la persona a través de una ruptura en la piel o a través de las membranas mucosas, como los tejidos de los ojos, la nariz, la garganta o la vagina. Por ejemplo, podrías contagiarte si tocaras los fluidos corporales de un cuerpo infectado y luego te tocaras los ojos.

El tiempo transcurrido desde el contagio hasta la aparición de los síntomas (período de incubación) suele ser de los ocho a los diez días, pero puede ser de los dos a los 21 días.

Para el actual brote del tipo raro de ébola, conocido como el virus Bundibugyo, ha trascendido que no hay medicamentos ni vacunas aprobadas.

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CongoÉbolaVirusSalud
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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