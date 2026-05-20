Al presente, el virus del ébola en Congo y Uganda, ha provocado más de 130 muertes sospechosas, en momentos en que la propagación podría durar al menos otros dos meses mientras se intensifican los esfuerzos de ayuda para contenerla.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional, además del pasado martes expresar preocupación por la “escala y velocidad” del brote.

¿Puede el ébola diseminarse por el aire? Mayo Clinic informa que, a diferencia de un resfriado o la gripe, el virus del ébola no se propaga a través de pequeñas gotitas que permanecen en el aire después de que una persona infectada tose o estornuda. Esto significa que el virus que causa la enfermedad del ébola no se transmite a través del aire.

El virus del ébola, se propaga entre los seres humanos cuando una persona no infectada tiene contacto directo con los fluidos corporales de una persona que está contagiada con la enfermedad o que falleció. Las personas son contagiosas cuando desarrollan síntomas.

PUBLICIDAD

Cabe desatacar que este miércoles, la OMS indicó que el riesgo de propagación de esta enfermedad infecciosa grave es alta a nivel nacional y regional, pero baja a nivel global.

Los fluidos corporales que pueden transmitir el virus del Ébola incluyen los siguientes:

Sangre

Heces

Vómitos

Orina

Semen

Saliva

Leche materna

Fluidos vaginales

Fluidos relacionados con el embarazo

Lágrimas

Sudor

¿Cuál es la vía de transmisión?

Mayo Clinic señala que las investigaciones sugieren que lo más probable es que los huéspedes originales del virus del ébola sean los murciélagos de la fruta. Hay otros animales que se han contagiado, como chimpancés, gorilas, monos, antílopes del bosque y puercoespines. No hay evidencia de que los mosquitos u otros insectos transmitan el virus del ébola.

Para los seres humanos, las fuentes de exposición a los fluidos corporales portadores del virus pueden ser:

Un animal infectado

Otra persona que tenga síntomas de la enfermedad o que haya fallecido por la enfermedad

Objetos contaminados, como vestimenta, ropa de cama, picaportes, agujas y otros equipos médicos u otras superficies

Según se informa, una vez que la persona se haya recuperado, el virus a menudo se puede detectar durante varios meses en determinados fluidos corporales, como el semen, la leche materna y la orina.

El virus ingresa en la persona a través de una ruptura en la piel o a través de las membranas mucosas, como los tejidos de los ojos, la nariz, la garganta o la vagina. Por ejemplo, podrías contagiarte si tocaras los fluidos corporales de un cuerpo infectado y luego te tocaras los ojos.

El tiempo transcurrido desde el contagio hasta la aparición de los síntomas (período de incubación) suele ser de los ocho a los diez días, pero puede ser de los dos a los 21 días.