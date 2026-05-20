El riesgo de propagación del ébola es alto a escala local pero bajo a nivel global, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que el riesgo de propagación del virus del ébola en Congo y Uganda es alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel global.

La evaluación de riesgo se produjo mientras el líder del equipo de la OMS en Congo dijo que el brote, que ha provocado más de 130 muertes sospechosas, podría durar al menos otros dos meses mientras se intensificaban los esfuerzos de ayuda para contener la propagación.

La OMS ha declarado el brote de ébola como una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que requiere una respuesta coordinada. El martes, expresó preocupación por la “escala y velocidad” del brote.

Residentes preocupados en el este de Congo han reportado aumentos en los precios de mascarillas y desinfectantes tras el brote del tipo raro de ébola, conocido como el virus Bundibugyo. Se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, mientras las autoridades hacían pruebas para otro virus de ébola más común, que resultaron negativas, dijeron expertos en salud y trabajadores de ayuda. No hay medicamentos ni vacunas aprobadas para el virus Bundibugyo.

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Hasta ahora, 51 casos han sido confirmados en las provincias del norte de Congo de Ituri y Kivu del Norte, así como dos en Uganda, dijo el miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Además de eso, hay 139 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos, dijo.

“Sabemos que la escala de la epidemia es mucho mayor”, dijo. “Esperamos que esos números sigan aumentando”.

“Examen exhaustivo”

Congo esperaba envíos desde Estados Unidos y Gran Bretaña de una vacuna experimental para diferentes tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, dijo el martes a periodistas Jean-Jacques Muyembe, experto en virus del Instituto Nacional de Investigación Biomédica.

“Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla la enfermedad”, dijo.

Un ciudadano estadounidense que dio positivo al virus en Congo llegó el miércoles a Berlín para recibir tratamiento en una sala especial de aislamiento en el hospital Charité.

Se estaba llevando a cabo un “examen exhaustivo” para determinar cómo proceder con el tratamiento, dijo Martin Elsässer, portavoz del Ministerio de Salud alemán. Dijo que no comentaría sobre la condición del paciente. Las autoridades alemanas y los CDC de Estados Unidos no han identificado al paciente.

Por separado, la organización cristiana de ayuda Serge dijo en un comunicado que uno de sus médicos —a quien identificó como el misionero médico estadounidense Dr. Peter Stafford— fue evacuado de Congo “y está recibiendo tratamiento médico especializado” después de desarrollar síntomas de ébola.

Falta de recursos en el este de Congo

En Bunia, el lugar de la primera muerte conocida, las escuelas y las iglesias permanecían abiertas el miércoles, y algunos residentes llevaban mascarillas en la calle. Residentes dijeron que las mascarillas se han vuelto más difíciles de conseguir y que algunos desinfectantes que antes se vendían por 2,500 francos congoleños, aproximadamente $1, ahora cuestan hasta 10,000 francos, $4.4.

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“Es verdaderamente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí”, dijo Justin Ndasi, residente de Bunia. “Tenemos que protegernos para evitar esta epidemia”.

Trish Newport, gerente de programas de emergencia del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras, publicó en redes sociales que su equipo en Bunia identificó casos sospechosos durante el fin de semana en el hospital Salama, que no tiene sala de aislamiento. Intentaron sin éxito ubicarlos en otra instalación de salud en Bunia.

“El equipo llamó a otros centros de salud para ver si tenían aislamientos”, dijo. “Cada centro de salud al que llamaron dijo: ‘Estamos llenos de casos sospechosos. No tenemos espacio’. Esto te da una visión de lo loco que está ahora mismo”.

‘No hay pánico’

En Mongbwalu, el pueblo en el epicentro del brote actual, la frontera con Uganda permanece abierta, y las actividades de minería de oro continúan, dijo a The Associated Press Chérubin Kuku Ndilawa, un líder local de la sociedad civil.

“No hay pánico. La gente continúa con su vida normal, pero también están empezando a correr la voz”, dijo Ndilawa, y agregó que controlar el brote se ha visto obstaculizado por la falta de estaciones públicas para lavarse las manos.

“Esperamos que las instalaciones adecuadas de triaje y aislamiento se instalen hoy, y si eso no ocurre, estaremos completamente abrumados”, dijo a AP el doctor Richard Lokudu, director médico del Hospital General de Mongbwalu.

“El reto es que el personal no está entrenado para manejar casos sospechosos. También tenemos poco personal. El hospital tiene su personal actual, sí, pero si los casos se confirman, el hospital está verdaderamente en riesgo dado el gran número que podría llegar. No tenemos protección”.

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El doctor Didier Pay, médico del Hospital General de Mongbwalu, dijo que su clínica estaba tratando a alrededor de 30 pacientes con ébola y que un estudiante del instituto local de tecnología médica murió el miércoles por la mañana.

Respuesta complicada al virus

Expertos en salud dijeron que la detección tardía del virus y los grandes movimientos poblacionales en las áreas afectadas, que ya sufren una crisis humanitaria preexistente, complicaron la respuesta. Partes del este de Congo están controladas por rebeldes armados, lo que obstaculiza la entrega de ayuda.

Congo dijo que la primera persona murió por el virus el 24 de abril en Bunia, pero la confirmación no llegó hasta semanas después. El cuerpo fue repatriado a la zona de salud de Mongbwalu, un área minera con una gran población.

“Eso provocó que el brote de ébola escalara”, dijo el ministro de Salud de Congo, Samuel Roger Kamba.

La doctora Anne Ancia, jefa del equipo de la OMS en Congo, dijo que las autoridades aún no han identificado al “paciente cero”. Había un largo camino por delante, dijo, y agregó que los recortes de fondos habían tenido “un marcado efecto perjudicial sobre los actores humanitarios”.