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Alegó que la Constitución le permite guiar sin marbete ni seguro compulsorio: tribunal lo multa

El conductor fue intervenido en Utuado por agentes de Patrullas de Carreteras y se representó por derecho propio

20 de mayo de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue atendido el pasado 12 de mayo ante el juez Carlos López, del Tribunal de Utuado. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor que presuntamente alegó que no necesitaba tablilla, marbete ni seguro compulsorio para transitar por las carreteras de Puerto Rico fue multado por el Tribunal de Utuado, luego de una intervención realizada por la División de Patrullas de Carreteras.

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Según la Policía, los hechos se remontan al 23 de octubre de 2025, cuando el agente Ramón Reyes Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, intervino con Miguel Figueroa Collazo mientras conducía un Suzuki Vitara blanco del año 2000 por la PR-111, en Utuado.

De acuerdo con la Uniformada, el vehículo transitaba con los derechos anuales vencidos.

Durante la intervención, según las autoridades, Figueroa Collazo supuestamente alegó que no necesitaba tener seguro compulsorio ni marbete para conducir un vehículo de motor porque “la Constitución lo protegía”.

A raíz de la intervención, fue denunciado por varias faltas administrativas bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, entre ellas conducir un vehículo desprovisto de registro, tener el marbete vencido, operar un vehículo no inspeccionado y violaciones relacionadas con tintes en los cristales.

Además, Figueroa Collazo fue citado al foro judicial por violación a la Ley 253, que regula el seguro compulsorio.

Según la Policía, el conductor se representó por derecho propio, al no reconocer la jurisdicción del tribunal.

El caso fue atendido el pasado 12 de mayo ante el juez Carlos López, del Tribunal de Utuado, quien le impuso una multa de $500, más $100 de pena especial.

El tribunal concedió un plazo de 30 días para el pago.

Tags
Breaking NewsUtuadoPolicía de Puerto RicoLey de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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