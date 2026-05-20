Alegó que la Constitución le permite guiar sin marbete ni seguro compulsorio: tribunal lo multa

Un conductor que presuntamente alegó que no necesitaba tablilla, marbete ni seguro compulsorio para transitar por las carreteras de Puerto Rico fue multado por el Tribunal de Utuado, luego de una intervención realizada por la División de Patrullas de Carreteras.

Según la Policía, los hechos se remontan al 23 de octubre de 2025, cuando el agente Ramón Reyes Ramos, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, intervino con Miguel Figueroa Collazo mientras conducía un Suzuki Vitara blanco del año 2000 por la PR-111, en Utuado.

De acuerdo con la Uniformada, el vehículo transitaba con los derechos anuales vencidos.

Durante la intervención, según las autoridades, Figueroa Collazo supuestamente alegó que no necesitaba tener seguro compulsorio ni marbete para conducir un vehículo de motor porque “la Constitución lo protegía”.

A raíz de la intervención, fue denunciado por varias faltas administrativas bajo la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, entre ellas conducir un vehículo desprovisto de registro, tener el marbete vencido, operar un vehículo no inspeccionado y violaciones relacionadas con tintes en los cristales.

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Además, Figueroa Collazo fue citado al foro judicial por violación a la Ley 253, que regula el seguro compulsorio.

Según la Policía, el conductor se representó por derecho propio, al no reconocer la jurisdicción del tribunal.

El caso fue atendido el pasado 12 de mayo ante el juez Carlos López, del Tribunal de Utuado, quien le impuso una multa de $500, más $100 de pena especial.