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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fraude contra adulta mayor: retiraron dinero y realizaron compras con sus cuentas

La Policía busca a dos mujeres que presuntamente se hicieron pasar por empleadas bancarias

20 de mayo de 2026 - 9:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imágenes de las sospechosas compartidas por la Policía. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas buscan a dos mujeres sospechosas de hacerse pasar por empleadas de un banco para defraudar por $7,896 a una adulta mayor de 90 años en Juncos.

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Según la Policía, los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2026, cuando las sospechosas llegaron hasta una residencia ubicada en la calle Guamá, en el barrio Mangó.

De acuerdo con la investigación, las mujeres presuntamente se identificaron como empleadas de una institución bancaria y le solicitaron a la víctima información de sus cuentas, así como las tarjetas asociadas a estas, bajo el pretexto de que realizarían un reemplazo.

Mediante engaño, la perjudicada les brindó la información solicitada, indicó la Uniformada.

Posteriormente, las sospechosas acudieron a cajeros automáticos, donde retiraron $500 de la cuenta de ahorros y otros $500 de la cuenta de cheques de la víctima.

Luego, según las autoridades, fueron a una tienda por departamentos, donde realizaron compras no autorizadas por $2,547 de la cuenta de ahorros y $4,349 de la cuenta de cheques.

La División de Propiedad del CIC de Caguas continúa con la investigación para dar con el paradero de las sospechosas.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsJuncosPolicía de Puerto RicofraudeAdultos mayores
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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