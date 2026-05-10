Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Día de las Madres: los colores de flores que deberías evitar regalar este domingo

Una decisión descuidada podría generar una “confusión innecesaria” al momento de entregar el presente, según expertos

10 de mayo de 2026 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Expertos en simbología floral advierten que los colores tienen la capacidad de evocar sentimientos que van desde el luto hasta la pasión romántica. (Xavier García)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Conozca por qué los tonos rojos, amarillos o negros podrían enviar un mensaje equivocado a mamá en su celebración. En este contexto, los arreglos florales se mantienen como la opción predilecta para miles de familias que buscan expresar gratitud y afecto. No obstante, más allá de la belleza de los pétalos, existe un lenguaje silencioso que puede transformar un gesto de cariño en una situación confusa: la psicología del color.

RELACIONADAS

Expertos en simbología floral advierten que los colores tienen la capacidad de evocar sentimientos que van desde el luto hasta la pasión romántica. Por esta razón, realizar una elección basada únicamente en la estética, sin considerar el significado de los tonos, podría comunicar un mensaje inadecuado para fortalecer el vínculo maternal en esta fecha tan significativa.

Oma Designs, de Yashira Rodríguez: Ropa y accesorios para la mujer https://www.facebook.com/omadesigns.pr/Oma Designs, de Yashira Rodríguez: Ropa y accesorios para la mujer https://www.facebook.com/omadesigns.pr/Glam Boutique by Carmen Acevedo: Boutique de ropa plus. https://www.facebook.com/GlambyCarmenAcevedo/
1 / 46 | "De madres para madres": Regalos idóneos que ofrecen pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Oma Designs, de Yashira Rodríguez: Ropa y accesorios para la mujer https://www.facebook.com/omadesigns.pr/ - Suministrada

Con la llegada del Día de las Madres este segundo domingo de mayo, las floristerías preparan sus mejores arreglos.

Los colores que podrían generar malentendidos en el Día de la Madre

Antes de visitar la floristería o realizar su pedido a domicilio para este 10 de mayo, es fundamental identificar tres colores específicos que, según la tradición y la simbología, no son los más recomendados para esta festividad.

Flores de color rojo: Es el tono que tradicionalmente representa el amor verdadero e incondicional. Sin embargo, su carga simbólica principal está estrechamente ligada a la pasión, la seducción y el romanticismo de pareja. Al ser un color que simboliza el amor de los enamorados, en ciertos entornos familiares podría percibirse como un mensaje demasiado vinculado al romance y no al afecto filial.

Flores de color negro: Aunque es una opción que destaca por su elegancia e intriga, la carga visual del negro suele ser excesivamente lúgubre para una jornada de celebración. A pesar de que en algunos contextos puede representar el coraje, la confianza o el inicio de nuevas etapas, su asociación histórica más fuerte es con el luto, lo que desentona con la alegría que caracteriza al Día de la Madre.

Flores de color amarillo intenso: Se considera uno de los colores más arriesgados para obsequiar en esta fecha. Dependiendo de la cultura, este tono puede simbolizar la mala suerte o el desamor. Además, en el lenguaje de las flores, el amarillo intenso se vincula frecuentemente con la traición, el desdén y la decepción.

La importancia de elegir con sentido

La selección de un ramo no debe tomarse a la ligera. Según el portal Canva, medio en el que expertos en el tema compartieron estas recomendaciones, una decisión descuidada podría generar una “confusión innecesaria” al momento de entregar el presente. Entender que los colores son vehículos de emociones permite que el regalo sea coherente con lo que se desea transmitir: admiración, respeto y ternura.

Al evitar estos tres tonos, usted asegura que el protagonismo del domingo se centre en el reconocimiento a la labor materna, eligiendo colores que evoquen luz, paz y alegría, dejando de lado cualquier interpretación relacionada con el luto, la pasión de pareja o la traición.

Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

Tags
Día de las MadresPuerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 10 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: