Si se te cae el pelo, estos son los alimentos que deben estar en tu plato, según experta en hormonas

La caída del cabello se puede generar por varios factores como la genética, los cambios hormonales, estrés, falta de vitaminas y hábitos dañinos como el exceso de calor o químicos.

La experta en hormonas, Marta León, aseguró que la caída del cabello que es de origen hormonal, “tiene solución” y se encuentra en la alimentación.

Inicialmente, la experta aclaró que una de las señales de la pérdida de cabello de origen hormonal es que se pierde el volumen y se ve más fino. Otras dos señales son la perdida de raíz y la caída en las sienes.

“La mayoría de las mujeres que veo en consulta llegan pensando que su caída es estacional”, explicó. “El 80% de los casos tienen origen hormonal”.

Para Marta León, las hormonas son vitales, pues “las reservas bajan, el folículo no tiene suficiente energía ni oxígeno para generar cabello nuevo”. Según la experta el 80% de los casos de caída de pelo tienen origen hormonal

León señala cuatro elementos que el cabello necesita para poder crecer fuerte y que se pueden reforzar a través de la alimentación.

El primero de ellos son los betacarotenos, para lo que recomienda comer calabaza, boniato o mango.

El segundo es el hierro, en concreto la ferritina, que ayuda a almacenarlo y liberarlo cuando sea necesario . Se consigue apostando por las carnes, semillas y legumbres.

El tercero es el consumo de huevos puede aumentar los niveles de biotina, vitamina esencial que el cuerpo no es capaz de almacenar, por lo que necesitamos obtenerla a través de la alimentación.

Y el cuarto es el omega-3, que se obtiene de los pescados azules, el lino o la chía.

Más allá de la alimentación, tener un cabello sano también depende del descanso, el movimiento y del estrés. Dormir ayuda a regular la melatonina, que favorece los procesos de regeneración, mientras que el ejercicio físico favorece la circulación y que el oxígeno llegue mejor a todo nuestro cuerpo.