¿El shampoo provoca caída del cabello? Dermatólogo revela la verdad detrás del mito

¿Cómo elegir el shampoo adecuado para tu cabello?

En otras palabras, el shampoo adecuado no es un producto genérico, sino una herramienta que debe ajustarse a las particularidades de tu cabello . Y, sobre todo, no será el culpable de que se te caiga el pelo.

¿Cómo actúa el shampoo en nuestro cuero cabelludo?

De hecho, los shampoos están formulados para limpiar, no para alterar el ciclo de vida del folículo piloso. Por lo tanto, no debemos atribuirles poderes que no tienen ni para bien ni para mal.