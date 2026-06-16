Los errores al dormir que hacen que el cabello se caiga

( El Tiempo / GDA )

Aunque la pérdida diaria de entre 50 y 100 hebras de cabello se considera un proceso natural de renovación, el aumento persistente en esta cantidad durante el descanso nocturno puede estar vinculado a hábitos cotidianos.

Diversos especialistas en salud capilar señalan que factores como la fricción, la humedad y la calidad del sueño influyen directamente en la estructura y resistencia de la fibra capilar, más allá de la genética o la alimentación.

La incidencia de los materiales en la rotura del pelo

De acuerdo con información compartida por el portal OkDiario, en su sección ‘Metabolic’, el uso de fundas de almohada fabricadas en algodón es una práctica común que, según los expertos, puede resultar perjudicial. Este tejido posee una textura que, por su naturaleza, genera una fricción constante contra el cabello durante el movimiento nocturno.

Dicho roce no provoca una caída desde la raíz, pero sí debilita el tallo capilar, derivando en la rotura del pelo, la aparición de puntas abiertas y una pérdida de densidad percibida. Asimismo, el algodón absorbe la hidratación natural de la fibra, lo que incrementa la fragilidad en cabellos propensos a la sequedad.

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El uso de fundas de almohada fabricadas en algodón puede resultar perjudicial. (Shutterstock)

Como alternativa, se recomienda el uso de materiales como la seda o el satén, los cuales permiten un deslizamiento más suave y reducen la tensión mecánica.

El impacto de la postura y el cuidado del cabello húmedo

La forma en que se apoya la cabeza durante la noche también es determinante. Mantener una postura fija durante el sueño favorece una presión localizada que puede derivar en un adelgazamiento del cabello en zonas específicas. Alternar la posición y, de ser posible, dormir boca arriba ayuda a distribuir esta presión.

Por otro lado, acostarse con el cabello húmedo constituye un riesgo adicional. Al absorber agua, el tallo capilar se hincha y pierde resistencia, lo que lo hace significativamente más vulnerable a la rotura ante cualquier fricción.

Además, la humedad prolongada en el cuero cabelludo puede alterar el microbioma cutáneo y favorecer irritaciones que debilitan el entorno folicular.

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Factores sistémicos y hábitos complementarios

La calidad del descanso profundo es otro pilar fundamental. La falta de sueño incrementa los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, la cual puede alterar el ciclo natural del folículo piloso y acelerar la fase de caída.

Para asegurar una correcta regeneración celular, los expertos sugieren mantener horarios regulares y dormir entre 7 y 8 horas.

Otros hábitos que pueden comprometer la salud capilar incluyen:

Utilizar peinados tirantes, como colitas o moños, durante la noche.

Mantener una higiene deficiente en la ropa de cama , acumulando restos de grasa y productos.

, acumulando restos de grasa y productos. Dormir en ambientes con excesiva sequedad.

Aplicar productos capilares pesados justo antes de descansar.

Si la pérdida de cabello supera el umbral de las 100 hebras diarias, o si se observan zonas con pérdida de densidad o cambios repentinos, se recomienda consultar a un dermatólogo para descartar déficits nutricionales, alteraciones hormonales o patologías específicas.