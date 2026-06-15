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Karmaval regresa con un día de yoga, bienestar y conexión

Más de 20 expertos y maestros ofrecerán clases, talleres y experiencias enfocadas en el bienestar integral frente al mar

15 de junio de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se ofrecerá yoga en diversas modalidades, entre otras disciplinas de bienestar. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Karmaval regresa este verano invitando a personas de todas las edades a descubrir y experimentar distintas disciplinas enfocadas en el bienestar físico, mental y emocional.

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El evento se celebrará el sábado, 20 de junio de 2026 a partir de las 8:00 a.m., en la playa del Escambrón en San Juan, donde se ofrecerá una jornada frente al mar dedicada a la relajación y la conexión con la comunidad.

“Karmaval es mucho más que un festival; es una celebración del movimiento, el bienestar y el poder de la comunidad. Además, queremos brindar una plataforma para dar a conocer el talento de maestros, sanadores, artistas y emprendedores locales que, desde sus distintas disciplinas, contribuyen al bienestar de nuestras comunidades”, expresó por escrito Carla Francesca, cofundadora del festival.

Por su parte, Franco Calero Font, también cofundador del evento, destacó que “a través de esta experiencia buscamos destacar a Puerto Rico como un destino de bienestar, donde la naturaleza, nuestras playas y la riqueza de nuestra cultura sirven de escenario para promover la salud física, mental y emocional”.

El festival reunirá a más de 20 expertos, artistas y maestros reconocidos en distintas disciplinas de bienestar, entre ellas: yoga en diversas modalidades, pilates, barre, movimiento ancestral somático, danza ecstática, breathwork, sound healing, reiki, tai chi, meditación, yoga para niños, canto consciente, quiropráctica, terapias de masaje y expresión artística. Los participantes compartirán conocimientos y herramientas dirigidas a promover el bienestar físico, mental y emocional.

Además, el evento incluirá un mercado saludable con productos naturales y orgánicos, artesanías, música en vivo con DJ Sintiente & Alquimia Cacao y espacios diseñados para fortalecer la conexión comunitaria.

Según se destacó, Karmaval es un evento inclusivo, abierto a toda persona interesada en descubrir herramientas para el bienestar integral en un ambiente relajado y familiar.

Los boletos están disponibles a través de PR Ticket.

Tags
YogabienestarmasajesQuiropráctica
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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