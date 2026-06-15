Karmaval regresa con un día de yoga, bienestar y conexión

Karmaval regresa este verano invitando a personas de todas las edades a descubrir y experimentar distintas disciplinas enfocadas en el bienestar físico, mental y emocional.

El evento se celebrará el sábado, 20 de junio de 2026 a partir de las 8:00 a.m., en la playa del Escambrón en San Juan, donde se ofrecerá una jornada frente al mar dedicada a la relajación y la conexión con la comunidad.

“Karmaval es mucho más que un festival; es una celebración del movimiento, el bienestar y el poder de la comunidad. Además, queremos brindar una plataforma para dar a conocer el talento de maestros, sanadores, artistas y emprendedores locales que, desde sus distintas disciplinas, contribuyen al bienestar de nuestras comunidades”, expresó por escrito Carla Francesca, cofundadora del festival.

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Por su parte, Franco Calero Font, también cofundador del evento, destacó que “a través de esta experiencia buscamos destacar a Puerto Rico como un destino de bienestar, donde la naturaleza, nuestras playas y la riqueza de nuestra cultura sirven de escenario para promover la salud física, mental y emocional”.

El festival reunirá a más de 20 expertos, artistas y maestros reconocidos en distintas disciplinas de bienestar, entre ellas: yoga en diversas modalidades, pilates, barre, movimiento ancestral somático, danza ecstática, breathwork, sound healing, reiki, tai chi, meditación, yoga para niños, canto consciente, quiropráctica, terapias de masaje y expresión artística. Los participantes compartirán conocimientos y herramientas dirigidas a promover el bienestar físico, mental y emocional.

Además, el evento incluirá un mercado saludable con productos naturales y orgánicos, artesanías, música en vivo con DJ Sintiente & Alquimia Cacao y espacios diseñados para fortalecer la conexión comunitaria.

Según se destacó, Karmaval es un evento inclusivo, abierto a toda persona interesada en descubrir herramientas para el bienestar integral en un ambiente relajado y familiar.