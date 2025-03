El “mouth taping”, ¿es riesgoso este método de taparse la boca para evitar roncar al dormir?

Por lo tanto, el doctor Casal, quien además es director del Centro de Desórdenes del Sueño del Hospital Auxilio Mutuo, fue categórico en decir: “Yo no se lo recomiendo a nadie que no tenga un estudio de sueño hecho, que yo le haya descartado que no tiene apnea obstructiva severa y que posicionalmente no responde a terapia, que lo use. O sea, tiene que conllevar una evaluación siempre. Un paciente que lo use a ciegas se puede poner peor y correrse el riesgo de que el oxígeno le baje mucho y tenga un infarto”.