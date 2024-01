10 consejos para “dormir como un lirón”

3

No fuerces el sueño

Si te preocupas en exceso por el mal sueño, es probable que no puedas dormir bien. Es por eso que no debes acostarte a dormir sin tener sueño. En caso de que tengas problemas para dormir, se recomienda que no pases más de 15 minutos acostado, mientras estás despierto. En caso de que no tengas sueño, podría ser mejor levantarte de la cama y hacer alguna actividad monótona, hasta que te de sueño.