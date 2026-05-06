Cada cuánto se deben lavar las sábanas: esta es la nueva regla de expertos en higiene

( El Tiempo / GDA )

La limpieza de las sábanas es una de las tareas del hogar que más debate genera. Aunque durante décadas se extendió la idea de que bastaba con una vez a la semana, la ciencia de la higiene ha comenzado a replantear estas pautas.

Mantener el mismo juego de cama por siete días o más podría estar convirtiendo su lugar de descanso en un foco invisible de alergias.

Durante la noche, el cuerpo humano no solo descansa; también libera sudor, aceites naturales y células muertas. A esto se suman residuos de cremas y maquillaje que, al acumularse, crean el ecosistema perfecto para la proliferación de ácaros y bacterias. Estos microorganismos son los responsables directos de la congestión nasal y las irritaciones en la piel que muchos experimentan al despertar.

La frecuencia ideal según la ciencia

Ante este panorama, la recomendación de los especialistas es clara: el cambio de sábanas debería realizarse cada cinco días. En contextos específicos, esta periodicidad debe ser incluso más rigurosa:

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- En verano: Debido al aumento de la sudoración, lo ideal es lavarlas cada tres días.

- Con mascotas: Si duerme con perros o gatos, el pelo y la suciedad exterior exigen una higiene constante.

- Personas con alergias: Quienes sufren de asma o rinitis deben mantener una limpieza extrema para evitar crisis respiratorias.

Si bien algunos consideran que catorce días es un plazo aceptable si se duchan antes de dormir, los expertos advierten que prolongar tanto el lavado favorece la acumulación de suciedad invisible y malos olores que afectan la calidad del sueño.

El truco del experto para un lavado perfecto

No solo se trata de la frecuencia, sino de la técnica. Según la experta en organización @piaorganiza en una publicación de redes sociales, la clave está en no abusar de los productos químicos: “Lava algodón a 40 o 50ºC y sábanas de poliéster a 30ºC... Ni abuses de detergente. No pongas suavizante”.

Para una limpieza profunda, se recomienda introducir las sábanas una a una en la lavadora sin sobrecargar el tambor.

Un chorrito de vinagre blanco en lugar de suavizante y un par de cucharaditas de percarbonato pueden potenciar la frescura sin dañar las fibras. Además, para evitar la tediosa tarea de la plancha, el truco consiste en secarlas con un punto mínimo de humedad y doblarlas de inmediato.

¿Cómo eliminar las manchas difíciles?

Si sus sábanas presentan las molestas manchas amarillas producto del sudor, existe una fórmula casera efectiva:

- Mezcle agua caliente, percarbonato y jabón en escamas.

- Aplique sobre la zona, frote suavemente y deje actuar por una hora antes de meter a la lavadora.

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- Para manchas genéricas, esparcir bicarbonato de sodio y añadir agua oxigenada durante 30 minutos suele ser la solución definitiva.

Recuerde que un entorno limpio no es solo una cuestión de estética, sino un pilar fundamental de la salud preventiva en el hogar.