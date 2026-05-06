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Este té produce colágeno y combate las arrugas de la cara

Beber esta infusión natural aporta propiedades antioxidantes al organismo y favorece la elasticidad del cutis ante el paso del tiempo

6 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Aunque el té sea una buena promesa para alargar nuestra esperanza de vida, Dongfeng Gu señala que dichos resultados no se podrían extrapolar en Occidente. (Pixabay)
Existen cuatro tipos de bebidas que ayudan al cuerpo en la producción de colágeno
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El colágeno es la proteína con mayor presencia en el organismo humano, con beneficios que alcanzan a la piel, el cabello, los huesos y los músculos de forma integral. La producción natural de esta sustancia disminuye en el organismo con el transcurso de los años.

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Este proceso biológico genera una pérdida paulatina de la firmeza en los tejidos. La aparición de marcas de expresión resulta de este déficit proteico interno. Para potenciar su aumento, las personas recurren al consumo de ciertos alimentos o a la aplicación de mascarillas en el rostro y cuatro tipos de té.

Las personas recurren al consumo de ciertos alimentos o a la aplicación de mascarillas para potenciar el colágeno
Las personas recurren al consumo de ciertos alimentos o a la aplicación de mascarillas para potenciar el colágeno (Agencia EFE)

El té que produce colágeno y combate las arrugas en la cara

Las infusiones representan una opción sencilla de preparar para ingerir en cualquier lugar. Según detalló la revista Vogue, existen cuatro tipos de bebidas que ayudan al cuerpo en la producción de colágeno.

El té negro, el té rojo y el té verde poseen múltiples propiedades para el cuidado de la dermis. Existe otra variedad muy poco conocida que destaca por su efectividad: el té blanco, una infusión ofrece una alternativa natural para quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro sin recurrir a métodos complejos. La simplicidad de su preparación permite su incorporación inmediata en la rutina alimentaria de los individuos.

La elaboración de esta bebida requiere un proceso de recolección muy específico, ya que, el té blanco surge a partir de los brotes de las hojas verdes. Los productores realizan la cosecha antes de que estas hojas se abran por completo, una técnica de obtención que asegura una gran cantidad de propiedades antioxidantes en el producto final.

El té blanco es una infusión ofrece una alternativa natural para quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro sin recurrir a métodos complejos
El té blanco es una infusión ofrece una alternativa natural para quienes buscan mejorar la apariencia de su rostro sin recurrir a métodos complejos (Pinterest)

La firmeza en la piel del rostro mejora con el consumo regular de este líquido. La revista Vogue destacó la potencia de esta infusión con una comparación directa: “Una taza de té blanco equivale a 12 vasos de jugo de naranja”.

La capacidad de esta variedad para proteger las células es superior a la de otras bebidas similares. Se calculó que sus propiedades antioxidantes persisten hasta tres veces más que en el resto de las infusiones. Esta resistencia se debe a la presencia de polifenoles en su composición química. Los polifenoles son las moléculas que potencian el cuidado de la dermis y reducen la formación de las arrugas.

La hidratación con este tipo de brotes vegetales fortalece la barrera cutánea frente a las agresiones del entorno. La abundancia de estos componentes convierte al producto en un aliado esencial para la estética y la salud.

  • El té negro utiliza hojas fermentadas en su proceso de producción. Los especialistas llevan la planta a su nivel máximo de óxido para obtener esta variedad.
  • Por otro lado, el té rojo emplea hojas con una fermentación parcial o intermedia. Cada etapa de tratamiento modifica los nutrientes que la bebida aporta al consumidor final.
  • El té verde completa la lista de las infusiones sugeridas para el cuidado facial. En este caso, la preparación requiere hojas verdes completamente desarrolladas y tiernas. El proceso omite la etapa de fermentación para conservar la frescura de los activos naturales.

Métodos complementarios para la nutrición dérmica

La alimentación equilibrada es el pilar fundamental para aumentar el colágeno. Las carnes, las patas de pollo, los pescados como las sardinas también aportan elementos valiosos para la regeneración de los tejidos.

La prevención requiere medidas adicionales en la conducta diaria de los ciudadanos. El uso de protector solar en la cara evita el impacto negativo de los rayos ultravioletas sobre las células. Esta acción impide la formación de surcos profundos y manchas oscuras en la superficie facial. Algunas personas incluyen bicarbonato de sodio en su dieta para estimular la síntesis proteica de manera interna.

Tags
Cuidado de la pielNutrición
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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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