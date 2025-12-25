¿Para qué sirve la remolacha?

La remolacha es una de las hortalizas más dulces, nutritivas y energéticas, además de ser muy versátil en la cocina.

Consumirla de manera regular y moderada beneficia la salud cardiovascular, el rendimiento físico y el bienestar digestivo, además de ayudar a reducir el cansancio, la retención de líquidos y el sobrepeso.

“Hoy en día la remolacha es muy apreciada por su sabor dulce y terroso, así como por sus beneficios nutricionales. Además, es un alimento muy versátil, que puede utilizarse en una variedad de platos, desde ensaladas y sopas, hasta zumos y postres”, explica Irene Lezcano, dietista-nutricionista y especialista en descripciones de alimentos y complementos alimenticios.

“Es un alimento perfecto para quienes buscan mantener la tensión arterial normal, prevenir el estreñimiento o incrementar su rendimiento deportivo y disminuir el cansancio y la fatiga”, asegura la nutricionista Lezcano, que a continuación describe algunos de los principales efectos saludables de la remolacha:

PUBLICIDAD

Mejora la salud cardiovascular: Es una excelente fuente de micronutrientes como el potasio, un mineral que contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal.

Es una excelente fuente de micronutrientes como el potasio, un mineral que contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal. Potencia el rendimiento físico: El Instituto Australiano del Deporte incluye en el grupo A (fuerte evidencia científica para su uso en el deporte) el zumo de remolacha como fuente de nitrato dietético. Se ha comprobado que los compuestos de esta hortaliza pueden ayudar a “mejorar el rendimiento deportivo al facilitar la llegada de oxígeno al músculo”.

El Instituto Australiano del Deporte incluye en el grupo A (fuerte evidencia científica para su uso en el deporte) el zumo de remolacha como fuente de nitrato dietético. Se ha comprobado que los compuestos de esta hortaliza pueden ayudar a “mejorar el rendimiento deportivo al facilitar la llegada de oxígeno al músculo”. Disminuye el agotamiento físico: “En cuanto a las vitaminas, es una fuente destacada de folatos, que contribuyen a la formación de las células sanguíneas y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.

“En cuanto a las vitaminas, es una fuente destacada de folatos, que contribuyen a la formación de las células sanguíneas y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. Reduce las molestias digestivas: Es una fuente de fibra dietética, lo que ayuda a mantener la regularidad intestinal, prevenir el estreñimiento y mantener una flora intestinal saludable.

Es una fuente de fibra dietética, lo que ayuda a mantener la regularidad intestinal, prevenir el estreñimiento y mantener una flora intestinal saludable. Aporta pocas calorías: Gracias a su bajo contenido calórico, ya que se compone casi en un 90% de agua, es un excelente alimento para incorporarlo a la dieta, sin fomentar el sobrepeso, incluyéndolo en ensaladas, añadiéndolo a las hamburguesas veganas o el ‘hummus’ para darle toque original de color y sabor.

Gracias a su bajo contenido calórico, ya que se compone casi en un 90% de agua, es un excelente alimento para incorporarlo a la dieta, sin fomentar el sobrepeso, incluyéndolo en ensaladas, añadiéndolo a las hamburguesas veganas o el ‘hummus’ para darle toque original de color y sabor. Combate la retención de líquidos: El consumo de esta activa en el organismo mecanismos metabólicos relacionados con la diuresis (favorecen que orinemos con más frecuencia) y los depósitos adiposos (remueven los acúmulos de grasa en el cuerpo), contribuyendo a reducir la retención de líquidos, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO.

El consumo de esta activa en el organismo mecanismos metabólicos relacionados con la diuresis (favorecen que orinemos con más frecuencia) y los depósitos adiposos (remueven los acúmulos de grasa en el cuerpo), contribuyendo a reducir la retención de líquidos, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO. Ayuda a adelgazar: Según el IMEO, la remolacha es uno de los alimentos que se considera que tienen ‘calorías negativas’, porque el organismo gasta más energía en procesarlos y absorber sus nutrientes que la energía que aportan en sí, por lo cual su consumo puede ayudar a perder peso corporal, siempre que sea moderado y dentro de una alimentación completa que aporte proteínas y grasas saludables.

Su preparación influye en su composición nutricional

La remolacha —también conocida como betabel— es una raíz rica en nitratos, antioxidantes, minerales y vitaminas, que puede ser consumida en diferentes formas: cocida, cruda o en zumo. Sin embargo, la preparación influye en su composición nutricional.

El jugo deremolacha fue destacado en los últimos años como una opción natural con múltiples beneficios para la salud. Su consumo en ayunas, en particular, captó la atención por sus efectos potenciales en la presión arterial, el metabolismo y el rendimiento físico.

Según datos del portal médico ’WebMD’, una taza de remolacha cruda contiene aproximadamente 58 calorías y 13 gramos de hidratos de carbono. Cuando se convierte en jugo, el contenido calórico aumenta a 100 calorías y 25 gramos de carbohidratos, debido a la concentración y eliminación de fibra.

El zumo es especialmente valorado por su alta presencia de nitratos naturales, compuestos que se transforman en óxido nítrico en el cuerpo, ayudando a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.

Precauciones y contraindicaciones

Aunque es considerada una bebida saludable no todos deben consumirla sin restricciones. Los especialistas advierten que:

Puede causar ‘beeturia’ , un cambio en el color de la orina o las heces (rojizas), que es inofensivo pero puede alarmar.

, un cambio en el color de la orina o las heces (rojizas), que es inofensivo pero puede alarmar. En personas con presión arterial baja, su efecto vasodilatador puede representar un riesgo .

. Los oxalatos presentes en la remolacha aumentan el riesgo de cálculos renales, por lo que quienes tienen antecedentes deben evitarla o consultar previamente con un profesional.

¿Cómo aprovechar sus propiedades?

Para maximizar sus efectos positivos: