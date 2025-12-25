¿Para qué sirve la remolacha?
Consumirla de manera regular y moderada beneficia la salud cardiovascular, el rendimiento físico y el bienestar digestivo, entre otros beneficios
25 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
25 de diciembre de 2025 - 11:10 PM
La remolacha es una de las hortalizas más dulces, nutritivas y energéticas, además de ser muy versátil en la cocina.
Consumirla de manera regular y moderada beneficia la salud cardiovascular, el rendimiento físico y el bienestar digestivo, además de ayudar a reducir el cansancio, la retención de líquidos y el sobrepeso.
“Hoy en día la remolacha es muy apreciada por su sabor dulce y terroso, así como por sus beneficios nutricionales. Además, es un alimento muy versátil, que puede utilizarse en una variedad de platos, desde ensaladas y sopas, hasta zumos y postres”, explica Irene Lezcano, dietista-nutricionista y especialista en descripciones de alimentos y complementos alimenticios.
“Es un alimento perfecto para quienes buscan mantener la tensión arterial normal, prevenir el estreñimiento o incrementar su rendimiento deportivo y disminuir el cansancio y la fatiga”, asegura la nutricionista Lezcano, que a continuación describe algunos de los principales efectos saludables de la remolacha:
La remolacha —también conocida como betabel— es una raíz rica en nitratos, antioxidantes, minerales y vitaminas, que puede ser consumida en diferentes formas: cocida, cruda o en zumo. Sin embargo, la preparación influye en su composición nutricional.
El jugo deremolacha fue destacado en los últimos años como una opción natural con múltiples beneficios para la salud. Su consumo en ayunas, en particular, captó la atención por sus efectos potenciales en la presión arterial, el metabolismo y el rendimiento físico.
Según datos del portal médico ’WebMD’, una taza de remolacha cruda contiene aproximadamente 58 calorías y 13 gramos de hidratos de carbono. Cuando se convierte en jugo, el contenido calórico aumenta a 100 calorías y 25 gramos de carbohidratos, debido a la concentración y eliminación de fibra.
El zumo es especialmente valorado por su alta presencia de nitratos naturales, compuestos que se transforman en óxido nítrico en el cuerpo, ayudando a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación.
Aunque es considerada una bebida saludable no todos deben consumirla sin restricciones. Los especialistas advierten que:
Para maximizar sus efectos positivos:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: