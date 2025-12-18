El edulcorante aspartamo reduce la grasa corporal, pero podría ser nocivo para el cerebro

España - El edulcorante aspartamo reduce la grasa corporal pero podría ser nocivo para el corazón y el cerebro en ingestas prolongadas, según un estudio realizado en ratones por CIC biomaGUNE y el Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, en el País Vasco, (norte de España).

Según han informado este jueves las dos entidades en un comunicado, en los últimos años ha aumentado la preocupación de que algunas sustancias edulcorantes puedan producir efectos adversos en el metabolismo de las células y los órganos a largo plazo.

Entre los edulcorantes más utilizados se encuentra el aspartamo, que es usado en dulces, bebidas bajas en calorías, productos de bollería o chicles y produce un sabor dulce 200 veces mayor que la sacarosa, por lo que tiene un valor calórico relativamente bajo.

Existen numerosos estudios que han investigado los efectos del aspartamo, aunque hasta ahora se desconocían los metabólicos y conductuales a largo plazo, han precisado.

PUBLICIDAD

El estudio realizado por la investigadora Irati Aiestaran Zelaia, bajo la dirección de los profesores de Ikerbasque Jesús Ruiz Cabello, de CIC biomaGUNE, e Ian J. Holt, del IIS Biogipuzkoa, ha evaluado los efectos del consumo de aspartamo a largo plazo en ratones, exponiéndolos durante un año a una dosis equivalente a una sexta parte de la ingesta diaria máxima recomendada para los seres humanos.

En el estudio han concluido que “efectivamente el aspartamo reduce los depósitos de grasa (en un 20 %) en los ratones, pero lo hace a costa de una hipertrofia cardíaca leve y una disminución de su rendimiento cognitivo”, afirma el equipo investigador.

Estos hallazgos indican que, “si bien este edulcorante puede ayudar a lograr la pérdida de peso en ratones, esto va acompañado de cambios fisiopatológicos en el corazón y, posiblemente, en el cerebro”, añaden.

La dosis diaria de aspartamo utilizada en el estudio ha sido en unidades de equivalencia en humanos de 7 miligramos por cada kilo de peso corporal.

Se trata de una dosis que está muy por debajo de la dosis máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud y las agencias EMA (European Medicines Agency) y FDA (Food and Drug Administration, Estados Unidos), que se sitúa el consumo diario de 50 miligramos por kilo.

Los resultados del estudio demuestran que la exposición prolongada a edulcorantes artificiales puede tener un impacto perjudicial en la función de los órganos, incluso a dosis bajas, por lo que sugiere que las directrices de consumo actuales sean revisadas críticamente.