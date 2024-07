Edulcorantes sin azúcar: ¿realmente contribuyen a la pérdida de peso?

Por esta razón, la entrevistada enfatizó en la importancia de controlar las porciones. Igualmente, Ortiz Rosado recomendó leer las etiquetas de información nutricional de los productos y velar que el azúcar o su equivalente no estén entre los primeros tres ingredientes, ya que estos se colocan de mayor a menor en cuanto a la cantidad de gramos.

“Siempre se ha hablado de usarlos para rebajar, pero ha sido controversial alrededor de esa declaración”, comentó Ortiz Rosado. “No, necesariamente, por consumirlos vas a perder peso; no es un efecto directo”, agregó para apuntar que hace falta mucha investigación al respecto.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó Uso de edulcorantes sin azúcar: resumen de la directriz de la OMS, documento en el que brinda una recomendación condicional en la que “propone que no se utilicen edulcorantes sin azúcar como medio para controlar el peso o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles”. Una recomendación condicional se refiere a aquella sobre la que la entidad está menos segura de que las consecuencias deseables de su aplicación superan las indeseables o aquella cuyos beneficios netos previstos son muy pequeños. De esta manera, es necesario un debate antes de que una recomendación condicional sea adoptada como política.

Así, el informe de la OMS indicó que no se han evidenciado beneficios a largo plazo del uso de edulcorantes sin azúcar en la reducción de la grasa corporal. No obstante, sugirió que existen efectos indeseables potenciales del consumo a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en personas adultas.

“Los ESA [edulcorantes sin azúcar] no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional”, expuso la OMS. Y añadió: “El consumo de ESA no es la única forma de lograr una reducción de la ingesta de AL [azúcares libres]; existen alternativas viables que son compatibles con las características de una dieta saludable, como el consumo de alimentos con azúcares naturales (por ejemplo, la fruta) y de alimentos y bebidas no edulcorados”.