Los 5 objetos del hogar con más bacterias
La higiene constante en determinados puntos críticos puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias dentro del hogar
23 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Mantener la casa limpia no solo es una cuestión de orden, sino también de salud. Aunque muchas personas centran sus esfuerzos en pisos y ventanas, existen objetos en el hogar que concentran una mayor cantidad de bacterias y que, por su uso constante, pueden convertirse en focos de infección si no se desinfectan correctamente.
Diversos estudios sobre higiene doméstica han identificado superficies de alto contacto que acumulan microorganismos como E. coli, salmonela y estafilococos.
Las esponjas son consideradas uno de los objetos más contaminados del hogar. Al permanecer húmedas y en contacto con restos de comida, crean el ambiente perfecto para el crecimiento y la propagación de bacterias. De acuerdo con el sitio web de la Universidad Estatal de Michigan, estos son algunos consejos:
Aunque se utiliza para lavar utensilios, el fregadero puede contener más bacterias que el inodoro debido a residuos de alimentos crudos. Al lavar carne cruda o vegetales, los jugos contaminados se dispersan por el grifo y el desagüe. Según el sitio web de microservices, estos son algunos tips para limpiar el fregadero:
Las tablas para cortar pueden albergar bacterias peligrosas y pueden representar un riesgo de contaminación cruzada, especialmente las que se utilizan para carne cruda, ya que pueden transportar la Salmonella y E. coli. De acuerdo con el portal web del Instituto Canadiense de Seguridad Alimentaria, estas son algunas recomendaciones:
Son superficies de alto contacto que rara vez se limpian, pero pasan por muchas manos al día, acumulando suciedad, grasa y gérmenes. De acuerdo con los portales digitales MOD Lighting y Radioshack, estas son algunas recomendaciones para limpiar interruptores, enchufes y controles de televisión:
Control remoto:
Interruptores y enchufes
Aunque no siempre se consideran parte del hogar, acompañan a los miembros de la familia a todas partes y pueden acumular más bacterias que un asiento de baño. De acuerdo con el portal digital del Hospital Ángeles, estos son algunos consejos para desinfectar tu dispositivo móvil:
