Los 5 objetos del hogar con más bacterias

Mantener la casa limpia no solo es una cuestión de orden, sino también de salud. Aunque muchas personas centran sus esfuerzos en pisos y ventanas, existen objetos en el hogar que concentran una mayor cantidad de bacterias y que, por su uso constante, pueden convertirse en focos de infección si no se desinfectan correctamente.

Diversos estudios sobre higiene doméstica han identificado superficies de alto contacto que acumulan microorganismos como E. coli, salmonela y estafilococos.

La higiene constante en determinados puntos críticos puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias dentro del hogar.

¿Cuáles son los 5 objetos más sucios del hogar?

Esponjas y trapos de cocina

Las esponjas son consideradas uno de los objetos más contaminados del hogar. Al permanecer húmedas y en contacto con restos de comida, crean el ambiente perfecto para el crecimiento y la propagación de bacterias. De acuerdo con el sitio web de la Universidad Estatal de Michigan, estos son algunos consejos:

Desinféctalas diariamente sumergiéndolas en agua con cloro diluido durante 5 minutos.

También puedes colocarlas húmedas en el microondas por un minuto (si no tienen partes metálicas).

Guárdalas en un lugar seco, para evitar que las bacterias dañinas se multipliquen.

Evita limpiar los jugos de la carne para evitar la propagación de bacterias, en su lugar utiliza toallas de papel.

Reemplaza las esponjas y trapos con frecuencia, cada 1 o 2 semanas.

Fregadero de la cocina

Aunque se utiliza para lavar utensilios, el fregadero puede contener más bacterias que el inodoro debido a residuos de alimentos crudos. Al lavar carne cruda o vegetales, los jugos contaminados se dispersan por el grifo y el desagüe. Según el sitio web de microservices, estos son algunos tips para limpiar el fregadero:

Lava con agua caliente y detergente después de cada uso. Sécalo después de usarlo para evitar la humedad.

Desinfecta con una solución de cloro diluido o vinagre blanco al menos una vez al día. Para acero inoxidable, utiliza limpiadores cremosos y estropajos no metálicos, mientras que para porcelana, cobre o granito usa solo agua tibia con jabón líquido.

No olvides limpiar el desagüe y la llave.

Tablas para cortar

Las tablas para cortar pueden albergar bacterias peligrosas y pueden representar un riesgo de contaminación cruzada, especialmente las que se utilizan para carne cruda, ya que pueden transportar la Salmonella y E. coli. De acuerdo con el portal web del Instituto Canadiense de Seguridad Alimentaria, estas son algunas recomendaciones:

Usa tablas diferentes para carnes y verduras.

Lava con agua caliente y jabón inmediatamente después de usarlas.

Desinfecta con vinagre blanco o una solución con cloro apta para cocina.

Utiliza tablas de goma o acrílico duro en lugar de opciones de madera.

Desecha las tablas de cortar que estén rayadas o agrietadas. Deja que las tablas se sequen al aire después de lavarlas o utiliza toallas de papel.

Controles remotos e interruptores

Son superficies de alto contacto que rara vez se limpian, pero pasan por muchas manos al día, acumulando suciedad, grasa y gérmenes. De acuerdo con los portales digitales MOD Lighting y Radioshack, estas son algunas recomendaciones para limpiar interruptores, enchufes y controles de televisión:

Control remoto:

Retira las pilas y deja el compartimiento abierto durante la limpieza para evitar un corto circuito.

Limpia cada parte por separado, primero la carcasa con un paño húmedo con alcohol para eliminar la suciedad externa.

Luego sigue con los botones de goma, lávalos con agua tibia y un poco de alcohol, déjalo secar por completo.

Interruptores y enchufes

Desconecta el interruptor o enchufe de la caja de interruptores para evitar descargas eléctricas y garantizar su seguridad.

Pasa un paño de microfibra con alcohol al 70% al menos una vez por semana.

Utilice un paño seco para asegurarse que el sistema eléctrico no se dañe.

En caso de enfermedades en casa, desinfecta a diario.

Celulares y dispositivos electrónicos

Aunque no siempre se consideran parte del hogar, acompañan a los miembros de la familia a todas partes y pueden acumular más bacterias que un asiento de baño. De acuerdo con el portal digital del Hospital Ángeles, estos son algunos consejos para desinfectar tu dispositivo móvil: