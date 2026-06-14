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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Me voy de vacaciones! Cómo cuidar tu salud antes, durante y después de un viaje

La doctora en medicina naturopática, María Del Mar Rodríguez Berríos, ofrece recomendaciones prácticas

14 de junio de 2026 - 11:10 PM

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Marcas locales para llevar en la maleta
Se recomienda mantener el cuerpo en óptimas condiciones a nivel biológico para que se pueda adaptar a las diferentes rutinas, que se suelen dar cuando se sale de vacaciones.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Se aproxima la fecha de ese viaje de vacaciones que llevas tiempo planificando con mucha ilusión y esfuerzo. De solo pensar en cualquier cosa que amenace con enfermarte, puede arruinar los planes, por lo que es necesario mantener tu cuerpo en óptimas condiciones.

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Aunque el verano puede ser una época maravillosa para aventuras y momentos inolvidables, la doctora en medicina naturopática, María Del Mar Rodríguez Berríos, también trae a la atención que hay cambios en nuestro ambiente, especialmente si vamos a viajar, que incluyen alteraciones en el horario y rutina, que pueden estresar nuestro cuerpo.

Antes de irte...

Por tanto, antes de viajar, esta especialista en medicina integrativa, medicina funcional y medicina culinaria, enfatiza en la importancia de mantener el cuerpo en óptimas condiciones a nivel biológico para que se pueda adaptar a las diferentes rutinas, que se suelen dar cuando se sale de vacaciones. Esto significa que tiempo antes de salir de viaje, hay hábitos saludables, como la nutrición y el descanso, que debes adoptar a tu estilo de vida.

“Hay que priorizar el descanso y dormir adecuadamente, mínimo 6 horas diarias. Eso va a garantizar que tengamos un viaje más tranquilo y alerta, al momento de arrancar con maletas y abordar los aviones”, destacó al mismo tiempo que hizo énfasis en las personas que tienen alguna condición preexistente. “Debe consultar con su médico primario para procurar que tenga los medicamentos adecuados y las dosis correctas una vez esté en su viaje. Además, alimentarse también adecuadamente antes y durante el viaje, con meriendas adecuadas, tales como: las nueces, las semillas, los frutos cítricos y los frutos secos, como las pasas”.

Otro de los consejos que ofrece es que previo a viajar también se debe evitar al máximo los productos o alimentos procesados para evitar que sufra alguna incomodidad intestinal o dañar el ritmo intestinal. Asimismo, esta especialista, quien apoya a sus pacientes a nivel individualizado y de acuerdo a su necesidad, corregir si hay una deficiencia nutricional, enfatiza que usualmente comienza por la alimentación, para fortalecer esa “primera línea de defensa” en la respuesta inmunitaria.

“Les recomiendo que se nutran con los frutos de temporada, los cítricos, las berries, el melón y también las viandas”, agregó la fundadora de WellRitmos Integrative Health.

Cuando llegas a tu destino

“Al llegar al destino, es importante sincronizar el reloj biológico con el local. ¿Cómo lo podemos hacer? Si es de día, idealmente, debemos exponernos a la claridad del sol, porque estudios han mencionado científicamente y se ha corroborado lo que nuestros ancestros hacían, de sincronizarse con el descanso en la noche y por la mañana levantarnos con el sol. Cuando te expones en un entorno natural, además de recalibrarte, ayudas a esos ciclos de descanso”, informó la doctora Rodríguez.

La experta en medicina integral insta a no cohibirte y disfrutar de la gastronomía local y de los productos de temporada, pero con mucha precaución. “Usualmente en verano, dado a las altas temperaturas, nos podemos exponer a diferentes patógenos, por lo que es muy común tener infecciones gastrointestinales”, añade mientras pone como ejemplo que, si vas a un picnic o un BBQ, lo que usualmente se hace como familia en esta época, te expones a diferentes patógenos que afectan tu microbiota intestinal y luego puede tener consecuencias en tu salud.

Si estás en un hotel mientras estén de vacaciones, recomienda aprovechar a consumir los alimentos que están en temporada y cumplir con esos ciclos de descanso y de energía para entonces estar preparado para la demanda del viaje.

“Nuestro cuerpo es sabio y tiene una capacidad innata de autosanación. Si le damos las herramientas adecuadas y eso puede ser en todo el ámbito, o sea, desde medicamentos y agentes naturales, hasta estar expuestos a la naturaleza y de quiénes nos rodeamos, todo eso es importante para nuestro bienestar a nivel integral del cuerpo, mente y espíritu”, abundó.

Aprovechar y despejarse de lo cotidiano y el estrés que se ha acumulado durante todo el año, así como tratar de estar presente, relajado y explorar también de la cultura, en el lugar que vayan a visitar, es otros de los consejos que ofrece. Si vas a estar en un destino, donde hay altas temperaturas, es esencial mantenerse bien hidratado y procurar que la exposición al sol sea mínima en la mañana.

“Tratar de procurar esa exposición solar para los ritmos circadianos, es excelente por la mañana exponernos al sol, pero no sobreexponernos o insolarnos, porque esas quemaduras tienen consecuencias en nuestra salud”, advirtió a la vez que indicó que, si utilizas algún tipo de bloqueador solar, que sea a base de minerales y escoger el mejor en base a tu necesidad individual.

“En el término de salud integral, yo siempre digo que tenemos que trabajar a favor del sol. Por la mañana exponernos para regular ese sistema circadiano y también la producción de vitamina D, pero no estar expuesto por largas horas. Así que hay que procurar la sombra, además de mantenernos hidratados. Siempre que podamos, estar al aire libre, respirando aire fresco y en contacto con la naturaleza, porque eso también nos maneja el estrés y es excelente para nuestro bienestar integral”, añadió.

En cuanto a nivel de prevención de enfermedades, insta a aplicar diariamente hábitos saludables. Si, por ejemplo, tienes una familia grande o hay miembros de la familia que padecen de alguna condición, procurar que tengan sus medicamentos recetados, algún botiquín de primeros auxilios en caso de que haya niños, y si tienen alguna alergia, algún medicamento para combatirla.

“Pueden hacer un pequeño botiquín con colección de artículos, incluyendo medicamentos OTC (fármacos de venta libre, por sus siglas en inglés) y también pueden incluir aquellos naturales como el homeopático de árnica o tópico en caso de algún golpe o relajar un músculo, suplementación personalizada vitamina C para optimizar el sistema inmunológico, complejo de magnesio (que incluye el citrato, el malato y el glicinato), y gel de aloe para quemaduras”, orientó.

Al mismo tiempo, esta naturópata recomienda incluir en el botiquín posibles suplementos que puedes utilizar durante el viaje, como las enzimas digestivas, que usualmente las recomiendo a ciertas personas que tienen predisposición cuando cambia ese ritmo digestivo.

“Las enzimas digestivas tienden a ayudar muchísimo. Sin embargo, debido a que el entorno es diferente, pues también estamos predispuestos a cambiar nuestro microbioma intestinal, así que todo depende de la persona. Además de indagar un poquito más en la calidad de los alimentos, sugiero velar dónde come. Por ejemplo, evitar las comidas callejeras e ir a un espacio más seguro a nivel de sanidad”, reiteró.

Otros consejos

  • Si tienes una condición persistente, puedes consultar con tu médico previamente y tomar las medidas cautelares. Al tomar medicamentos de rutina, lleva evidencia médica.
  • Si tomas algún medicamento controlado, ten a la mano una nota del médico en la que confirme que eres su paciente y estás bajo su cuidado, para que sepan que legítimamente está bajo el cuidado de un doctor y esos son los medicamentos que deberías tomar.
  • Si te enfermas, tienes la posibilidad de consultar con un médico a nivel de telemedicina, esperando que no sea de gravedad.
  • En condiciones más extremas, debes consultar a un médico o asesoría local.
  • Consulta con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la lista de los posibles destinos y patógenos que están presentes para que tengas mucha precaución.
  • Dentro de las rutinas, sacar un momento para relajarse, disfrutar del presente, descansar y para contemplar también. Muchas personas andan en piloto automático y eso no es bueno para la salud.
  • Aunque sean 10 minutos al día, toma un receso para respirar y pausar de los dispositivos electrónicos.
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VacacionesSaludviajes
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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