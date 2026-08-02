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Halle Berry a punto de cumplir 60: volvió a sentirse “jugosa como un melocotón” con un producto vaginal

La galardonada actriz encara la menopausia con un nuevo gel hidratante vaginal contra la sequedad

2 de agosto de 2026 - 12:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Berry dice que ahora busca la manera de proporcionarla a Nahla una vida "más normal" en el área de Los Ángeles, donde residen. (Archivo)
Halle Berry envió un mensaje a todas sus "amigas menopáusicas".
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Próximamente, en este mes de agosto, la actriz Halle Berry llegará a los 60 años no solo luciendo regia y fabulosa, sino sientiéndose plena en todos los aspectos, incluyendo la sexualidad.

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Y es que la galardonada actriz ha declarado en diversas entrevistas que ha vuelto a sentirse “jugosa como un melocotón” (“juicy like a peach”) y recuperar su vida sexual.

Esas afirmaciones han formado parte del lanzamiento de su nuevo gel hidratante vaginal contra la sequedad por la menopausia, Juicy Like a Peach, en colaboración con la marca Joylux.

Según informa la artista este producto vaginal es “revolucionario y libre de hormonas”,

“Estoy celebrando dos cosas. Mi cumpleaños número 60. No sé cómo pasó, pero le doy gracias a Dios todos los días por haberlo hecho. Nunca me he sentido mejor, ni física ni mentalmente. El tiempo es una construcción y la edad solo un número, ¿a quién le importa? Pero también estoy celebrando el lanzamiento de Juicy Like a Peach", compartió en sus redes sociales con sus seguidores mientras se encuentra de vacaciones en Fiji.

La protagonista de “Catwoman” agregó: “Esto es para todas mis amigas menopáusicas que están en esa etapa de la vida, tratando de aferrarse a su intimidad, porque eso es lo que nos hace ser nosotras. Es una parte esencial de ser mujer, y no hay razón para que esa parte de nuestras vidas tenga que cambiar”, mientras instó a utilizar el producto como si se tratara de una crema hidratante diaria que se aplica en la cara para mantener la piel hidratada y suave.

“¡Dile adiós a la sequedad y hola a estar “juicy” (hidratada y jugosa)! Recupera tu intimidad con este hidratante diario y sé como yo... ¡eternamente Juicy!“, reza el calce del video de Berry, quien en febrero pasado confirmó que está lista para llegar al altar nuevamente al anunciar su compromiso con Van Hunt, su pareja por los pasados seis años.

“Disfruta de todas tus vacaciones y de cada cumpleaños que celebres”, concluyó.

Tags
Halle BerryMenopausia
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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